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Экономика и бизнес

Минэнерго сделало важное заявление касательно строительства ГПЗ на Карачаганаке

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 19:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики Казахстана 2 июля официально объявило о прекращении реализации строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Карачаганакском месторождении в рамках текущего Соглашения о разделе продукции (СРП), сообщает Zakon.kz.

"На текущем этапе министерством инициирована проработка альтернативных механизмов реализации проекта за рамками Соглашения с приоритетным привлечением национальных компаний", – сообщили ведомстве.

Карачаганак – одно из крупнейших газоконденсатных месторождений Казахстана. Соглашение о разделе продукции (СРП) по его разработке заключено с международным консорциумом, в который входят Shell, Eni, Chevron, Lukoil и национальная компания "КазМунайГаз". Изначально строительство газоперерабатывающего завода на Карачаганаке планировалось в рамках этого соглашения.

Ранее в Минэнерго отреагировали на информацию о взрыве на танкере с казахстанской нефтью у берегов Ливии. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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