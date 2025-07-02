Минэнерго сделало важное заявление касательно строительства ГПЗ на Карачаганаке

Министерство энергетики Казахстана 2 июля официально объявило о прекращении реализации строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Карачаганакском месторождении в рамках текущего Соглашения о разделе продукции (СРП), сообщает Zakon.kz.

"На текущем этапе министерством инициирована проработка альтернативных механизмов реализации проекта за рамками Соглашения с приоритетным привлечением национальных компаний", – сообщили ведомстве.

Карачаганак – одно из крупнейших газоконденсатных месторождений Казахстана. Соглашение о разделе продукции (СРП) по его разработке заключено с международным консорциумом, в который входят Shell, Eni, Chevron, Lukoil и национальная компания "КазМунайГаз". Изначально строительство газоперерабатывающего завода на Карачаганаке планировалось в рамках этого соглашения.

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