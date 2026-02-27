#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Общество

Разбившийся в Карагандинской области Су-30СМ был новым – заявление Минобороны

Авиационная база, авиабаза, военная авиация, вооруженные силы РК, армия, военнослужащие, военные, военные пилоты, военный пилот, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военная спецтехника, военно-воздушные силы РК, ВВС РК, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 14:18 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр обороны Даурен Косанов в кулуарах Акорды прокомментировал крушение истребителя Су-30СМ в Карагандинской области, сообщив, что самолет 2022 года поставки имел налет 230 часов, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что потерпевший крушение самолет был новым, подчеркнув, что все воздушные суда данного типа являются новыми.

"Комиссия проводит расследование и по его завершению предоставим информацию. Истребитель Су-30СМ российского производства был поставлен в 2022 году. Самолет налетал 230 часов, но самое главное – летчики не пострадали, они живы", – сказал он.

25 февраля 2026 года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение. Экипаж самолета своевременно катапультировался.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Новые соглашения с китайскими инвесторами в сфере ВИЭ планирует заключить Казахстан
17:11, Сегодня
Новые соглашения с китайскими инвесторами в сфере ВИЭ планирует заключить Казахстан
Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане
13:59, 25 февраля 2026
Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане
Падение беспилотников в Казахстане прокомментировал глава Минобороны
14:43, 20 ноября 2025
Падение беспилотников в Казахстане прокомментировал глава Минобороны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: