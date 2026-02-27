Разбившийся в Карагандинской области Су-30СМ был новым – заявление Минобороны

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Министр обороны Даурен Косанов в кулуарах Акорды прокомментировал крушение истребителя Су-30СМ в Карагандинской области, сообщив, что самолет 2022 года поставки имел налет 230 часов, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что потерпевший крушение самолет был новым, подчеркнув, что все воздушные суда данного типа являются новыми. "Комиссия проводит расследование и по его завершению предоставим информацию. Истребитель Су-30СМ российского производства был поставлен в 2022 году. Самолет налетал 230 часов, но самое главное – летчики не пострадали, они живы", – сказал он. 25 февраля 2026 года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение. Экипаж самолета своевременно катапультировался.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: