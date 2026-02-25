Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане

25 февраля 2026 года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

Согласно данным оборонного ведомства, экипаж самолета своевременно катапультировался.

"Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов". Пресс-служба МО РК

Также известно, что в настоящее время район падения оцеплен.

Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет.

Теперь для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия Минобороны во главе с начальником Департамента безопасности полетов.

"В ее состав включены профильные специалисты авиационной службы. По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение". Пресс-служба МО РК

Су-30 – двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Предназначен для уничтожения воздушных целей, блокирования аэродромов противника на большой глубине и ударов по наземным и морским объектам. Су-30 также возможно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе, уничтожения десантов противника в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеорологических условиях.

В конце 2025 года турецкий военно-транспортный самолет C-130, летевший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в районе грузино-азербайджанской границы.