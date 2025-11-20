Падение беспилотников в Казахстане прокомментировал глава Минобороны

Министр обороны Даурен Косанов 20 ноября 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал случаи падения дронов на территории страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что по каждому такому случаю проводятся расследования.

"Мы приняли превентивные меры. Создали подвижные группы противовоздушной обороны, выставили на боевое дежурство вертолеты и самолеты-истребители. Также с сопредельными государствами установили оперативную связь", – сказал Косанов.

Министра также спросили, известно ли, из каких именно стран прилетели дроны.

"Это прилеты из тех стран, где идет военный конфликт, из-за действия приспособлений радиоэлектронной борьбы. Из-за этого беспилотники падают на территориях Польши, Молдовы, Венгрии, стран Балтии. Мы работу ведем", – добавил министр.

В октябре мы писали, что около поселка Кызылтал в Западно-Казахстанской области "взорвался дрон неизвестного происхождения".