Живые свидетели эпох: север Казахстана приютил уникальные 200-летние сосны
Речь идет о Наурзумском государственном природном заповеднике, где можно встретить сосны возрастом около 200 лет – живых свидетелей прошлых климатических эпох.
Один из научных сотрудников, проводя обследования древостоев, отметил, что наибольшее количество двухсотлетних сосен сосредоточено на участке Старого Наурзума.
"Эти деревья – не просто элементы ландшафта, а живые свидетели прошлого. Они сформировались в более влажные климатические периоды и смогли сохраниться среди степного окружения", – говорит специалист.
Примечательно, что, несмотря на засушливый климат и песчаные почвы, сосны демонстрируют высокую устойчивость.
"Их состояние и семенная продуктивность представляют особый научный интерес, поскольку именно такие деревья формируют устойчивый генофонд популяции и обеспечивают естественное возобновление бора", – добавил ученый.
Наурзумский государственный природный заповедник находится в Костанайской области. Примерно в 190 км к югу от Костаная. Заповедник входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана. Это уникальная территория, где сочетаются степи, сосновые боры и системы соленых и пресных озер, являющиеся важным местом остановки перелетных птиц.
