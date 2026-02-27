#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Общество

Живые свидетели эпох: север Казахстана приютил уникальные 200-летние сосны

шишка, ветка, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 15:18 Фото: pexels
В северных степях Казахстана, среди песков и засушливого климата, сохранились уникальные реликтовые сосновые боры, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Наурзумском государственном природном заповеднике, где можно встретить сосны возрастом около 200 лет – живых свидетелей прошлых климатических эпох.

Один из научных сотрудников, проводя обследования древостоев, отметил, что наибольшее количество двухсотлетних сосен сосредоточено на участке Старого Наурзума.

"Эти деревья – не просто элементы ландшафта, а живые свидетели прошлого. Они сформировались в более влажные климатические периоды и смогли сохраниться среди степного окружения", – говорит специалист.

Примечательно, что, несмотря на засушливый климат и песчаные почвы, сосны демонстрируют высокую устойчивость.

"Их состояние и семенная продуктивность представляют особый научный интерес, поскольку именно такие деревья формируют устойчивый генофонд популяции и обеспечивают естественное возобновление бора", – добавил ученый.

Наурзумский государственный природный заповедник находится в Костанайской области. Примерно в 190 км к югу от Костаная. Заповедник входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана. Это уникальная территория, где сочетаются степи, сосновые боры и системы соленых и пресных озер, являющиеся важным местом остановки перелетных птиц.

Немного ранее мы рассказывали о том, как суровая пустыня Казахстана сохранила секреты выживания редкой змеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Әскер аруы-2026": в ВС Казахстана выберут самую красивую и сильную военнослужащую
18:10, Сегодня
"Әскер аруы-2026": в ВС Казахстана выберут самую красивую и сильную военнослужащую
Токаев поддержал инициативу жителей одного из регионов Казахстана
10:48, 24 апреля 2024
Токаев поддержал инициативу жителей одного из регионов Казахстана
Уникальный цветок зацвел в песках Мангистау
09:42, 09 апреля 2025
Уникальный цветок зацвел в песках Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: