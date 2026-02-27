#Референдум-2026
События

Среди камня и жары: суровая пустыня Казахстана хранит секреты выживания редкой змеи

Палласов полоз, редкий вид змеи , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 10:41
В пустынях Устюрта зафиксированы редкие виды пресмыкающихся. Такими интересными данными поделились сотрудники заповедника, расположенного в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечают специалисты, Устюртский государственный природный заповедник – одна из самых уникальных природных территорий Казахстана.

Несмотря на суровый пустынный климат и каменистый рельеф, этот регион богат жизнью.

"В частности, фауна пресмыкающихся представляет собой особую грань природы Устюртского заповедника. По данным ученых, на территории заповедника обитает 15 видов пресмыкающихся, среди которых один вид занесен в Красную книгу Казахстана – Палласов полоз", – уточняют в заповеднике.

В народе эту змею называют "сарыүйек" из-за преобладания желтого окраса.

Стоит отметить, что пресмыкающиеся эволюционно приспособились к климату пустыни, где чередуются жара и холод, и продолжают свое существование.

Они также предпочитают открытые ландшафты, часто придерживаются колоний мелких грызунов, чьи норы используют в качестве убежищ. Для вида характерна двухпиковая суточная активность.

18 февраля 2026 года сотрудники Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Ертис орманы" порадовали новыми снимками. На этот раз специалисты отдела науки и мониторинга зафиксировали джунгарского хомячка в его зимнем белоснежном окрасе.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
