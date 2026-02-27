#Референдум-2026
Политика

Совместное заявление приняли президенты Казахстана и Сербии

президент Сербии Александр Вучич, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 15:56 Фото: akorda.kz
По итогам переговоров президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич приняли Совместное заявление. Об этом 27 февраля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в присутствии глав государств состоялся обмен следующими межведомственными документами:

1. Меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Сербия.

2. Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сербия.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия.

4. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере цифровизации и развития электронного правительства между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Управлением информационных технологий и электронного правительства Республики Сербия.

5. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия.

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия.

7. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кино между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Сербия.

8. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области защиты нематериального культурного наследия между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Сербия.

9. Меморандум о взаимопонимании между АО "НК "KAZAKH INVEST" и Сербским агентством развития.

10. Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической академией Республики Сербия".

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Астану с официальным визитом 26 февраля 2026 года. Высокого гостя в аэропорту встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

27 февраля после торжественной церемонии встречи сербского лидера в Акорде состоялись переговоры глав двух стран в узком составе, во время которых Александр Вучич пригласил Касым-Жомарта Токаева с визитом в Сербию. Затем состоялись переговоры президентов Казахстана и Сербии с участием официальных делегаций двух стран.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
