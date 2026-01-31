Проект новой Конституции стал более понятным и ближе к реальной защите прав людей – эксперт

Комиссией по Конституционной реформе представлен проект новой Конституции Казахстана. Он разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов. Заслуженный деятель науки РК выразил мнение, почему изменения так нужны.

Заслуженный деятель науки Казахстана, советник председателя Союза писателей Казахстана, член Экспертного совета при Президенте РК, член общественного совета акимата Астаны Есберген Алауханов представил свое видение по реализации будущих изменений, озвучив, почему они так необходимы казахстанцам и стране в целом.

"Меня по-настоящему порадовал проект новой Конституции. Как человек с большим жизненным и профессиональным опытом, вижу: документ стал более понятным и ближе к реальной защите прав людей. Многие спрашивают, почему изменилось количество статей. Причина простая: ряд важных положений, которые раньше были "собраны вместе", теперь вынесены в отдельные статьи. Это сделано для ясности – чтобы ключевые гарантии и институты были прописаны прямо и отдельно, без размытых формулировок", – пояснил ученый.

По его мнению, является очень важным то, что закреплено правило: если закон ухудшает положение человека или усиливает ответственность, он не применяется задним числом.

"Усилены гарантии личной свободы: при задержании человеку обязаны сразу объяснить причины и его права, а доступ к адвокату обеспечивается с самого начала. Презумпция невиновности закреплена как базовое правило – сначала доказательства, потом выводы".

Также член Экспертного совета при Президенте РК выделил положительным то, что отдельно обозначили в проекте Основного закона страны ключевую новеллу нормы об адвокатуре.

"Когда статус адвокатуры закреплен на уровне Конституции, это означает более сильную и независимую систему защиты прав граждан", – сказал эксперт.

Он отметил, что в целом видит в этих изменениях шаг к более понятным правилам и более надежным гарантиям для каждого человека.

"Хочу отдельно поблагодарить руководителя первой рабочей группы по Конституционной реформе Ерлана Карина, а также председателя и членов Конституционной комиссии за большую проделанную работу. Видно, что изменения готовились содержательно и продуманно", – заключил доктор юридичесих наук, профессор Есберген Алауханов.

31 января 2026 года Конституционная комиссия опубликовала проект новой Конституции Казахстана.

Проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений.