#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Статьи

Проект новой Конституции стал более понятным и ближе к реальной защите прав людей – эксперт

проект нового документа, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 15:47 Фото: pixabay
Комиссией по Конституционной реформе представлен проект новой Конституции Казахстана. Он разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов. Заслуженный деятель науки РК выразил мнение, почему изменения так нужны.

Заслуженный деятель науки Казахстана, советник председателя Союза писателей Казахстана, член Экспертного совета при Президенте РК, член общественного совета акимата Астаны Есберген Алауханов представил свое видение по реализации будущих изменений, озвучив, почему они так необходимы казахстанцам и стране в целом.

"Меня по-настоящему порадовал проект новой Конституции. Как человек с большим жизненным и профессиональным опытом, вижу: документ стал более понятным и ближе к реальной защите прав людей. Многие спрашивают, почему изменилось количество статей. Причина простая: ряд важных положений, которые раньше были "собраны вместе", теперь вынесены в отдельные статьи. Это сделано для ясности – чтобы ключевые гарантии и институты были прописаны прямо и отдельно, без размытых формулировок", – пояснил ученый.

По его мнению, является очень важным то, что закреплено правило: если закон ухудшает положение человека или усиливает ответственность, он не применяется задним числом.

"Усилены гарантии личной свободы: при задержании человеку обязаны сразу объяснить причины и его права, а доступ к адвокату обеспечивается с самого начала. Презумпция невиновности закреплена как базовое правило – сначала доказательства, потом выводы".

Также член Экспертного совета при Президенте РК выделил положительным то, что отдельно обозначили в проекте Основного закона страны ключевую новеллу нормы об адвокатуре.

"Когда статус адвокатуры закреплен на уровне Конституции, это означает более сильную и независимую систему защиты прав граждан", – сказал эксперт.

Он отметил, что в целом видит в этих изменениях шаг к более понятным правилам и более надежным гарантиям для каждого человека.

"Хочу отдельно поблагодарить руководителя первой рабочей группы по Конституционной реформе Ерлана Карина, а также председателя и членов Конституционной комиссии за большую проделанную работу. Видно, что изменения готовились содержательно и продуманно", – заключил доктор юридичесих наук, профессор Есберген Алауханов.

31 января 2026 года Конституционная комиссия опубликовала проект новой Конституции Казахстана.

Проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Фокус на людях: что меняет проект новой Конституции
09:16, Сегодня
Фокус на людях: что меняет проект новой Конституции
В Казахстане презентовали проект новой Конституции
16:18, 30 января 2026
В Казахстане презентовали проект новой Конституции
Новая Конституция: ценности, права человека и ориентир на будущее
09:07, Сегодня
Новая Конституция: ценности, права человека и ориентир на будущее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко сравняла счёт в финальном матче АО-2026 против Елены Рыбакиной
15:11, Сегодня
Арина Соболенко сравняла счёт в финальном матче АО-2026 против Елены Рыбакиной
Драмой завершился матч "Барыса" в КХЛ
14:30, Сегодня
Драмой завершился матч "Барыса" в КХЛ
Елена Рыбакина в шаге от победы на Аustralian open: Соболенко повержена в первом сете
14:26, Сегодня
Елена Рыбакина в шаге от победы на Аustralian open: Соболенко повержена в первом сете
В очном противостоянии казахстанцев в КХЛ победу одержал защитник "Автомобилиста"
14:22, Сегодня
В очном противостоянии казахстанцев в КХЛ победу одержал защитник "Автомобилиста"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: