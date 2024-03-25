В Шубаркудук Актюбинской области прибыли военнослужащие для ликвидации подтоплений

В МЧС РК сообщили, что 50 военнослужащих выехали в поселок Шубаркудук Темирского района Актюбинской области для проведения противопаводковых работ, передает Zakon.kz

Накануне в поселке Шубаркудук Темирского района из-за обильного снеготаянья и большого объема воды, которая прибыла с холмов Мукан, произошёл разлив талых вод. Поток воды вышел с берегов русел арычной системы поселка, следовательно, вода направилась по дорожному полотну внутри населённого пункта. Силами ДЧС региона и местными исполнительными органами через каждые 50 метров были выгружены инертные материалы.





Были возведены берегоукрепительные сооружения. Поэтому талые воды пошли по дорожному полотну. Подтопленных домов не было. Позже вода спала на 30 см.





Прибывшие сегодня военнослужащие приступили к работе по укладке мешкотары в частном секторе Шабаркудыка. Данные меры предприняты в связи с возможной угрозой подтопления жилых домов населенного пункта.

"Задействовано 50 человек личного состава и 4 единицы техники. Отметим, к этому часу было уложено около тысячи мешков с песком вдоль жилого массива для неподущения подтопления", - говорится в сообщении МЧС.





Ранее сообщалось, что в ЗКО затопило две автодороги.