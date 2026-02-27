В Щучинске глава МЧС навестил пострадавших от взрыва и пожара в кафе

27 февраля министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов посетил пострадавших во время взрыва в Щучинске, сообщает Zakon.kz.

В Бурабайском районе продолжает работу межведомственная комиссия под руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в связи с произошедшим пожаром, передает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

"Глава МЧС посетил больницу Бурабайского района, где проходят лечение граждане, пострадавшие в результате пожара. Министр пообщался с пациентами и медицинским персоналом, ознакомился с условиями их пребывания и ходом лечения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что:

всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме;

их состояние находится под постоянным контролем врачей.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Министр поручил ответственным лицам обеспечить качественное лечение, надлежащий уход и всестороннюю поддержку пострадавшим, а также оказать необходимую психологическую помощь их семьям. Также он посетил место происшествия, где ознакомился с ходом ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и заслушал доклады руководителей оперативных и экстренных служб.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Кроме того, совещание с участием представителей местных исполнительных органов, служб гражданской защиты, системы здравоохранения и правоохранительных структур прошло районном акимате. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшей поддержки пострадавших и их семей, а также меры по усилению контроля за соблюдением требований пожарной безопасности по стране, для недопущения аналогичных ситуаций.

"Работа межведомственной комиссии продолжается. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", – передает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ночью 26 февраля в городе Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Силы и средства ДЧС Акмолинской области прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Аким Бурабайского района Арай Садыков напомнил, что в результате пострадали 28 человек.