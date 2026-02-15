#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Происшествия

Карагандинские спасатели пришли на помощь водителю, застрявшему в снегу

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 20:56 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карагандинской области, в 2 км от города Сарань, в снежном заносе застрял легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, транспортное средство было оперативно отбуксировано спасателями из снежного заноса на очищенный участок дороги.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Медицинская помощь водителю не потребовалась.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Астане малышам пришли на помощь спасатели.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Автомобиль с людьми застрял на трассе в Карагандинской области
22:15, 04 февраля 2025
Автомобиль с людьми застрял на трассе в Карагандинской области
В Карагандинской области на трассе застряли четыре автомобиля
18:05, 25 марта 2023
В Карагандинской области на трассе застряли четыре автомобиля
Скорая помощь с пациентом застряла в снежном заносе в области Абай
00:47, 18 января 2026
Скорая помощь с пациентом застряла в снежном заносе в области Абай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сабина Алтынбекова не сыграет за "Астану": волейболистка покинула Казахстан
20:34, Сегодня
Сабина Алтынбекова не сыграет за "Астану": волейболистка покинула Казахстан
Катастрофическим унижением завершился матч команды казахстанцев в КХЛ
20:19, Сегодня
Катастрофическим унижением завершился матч команды казахстанцев в КХЛ
Клуб легенды хоккея Казахстана был "уничтожен" в КХЛ
19:45, Сегодня
Клуб легенды хоккея Казахстана был "уничтожен" в КХЛ
Горнолыжница из Казахстана не смогла завоевать медаль на Олимпиаде
19:09, Сегодня
Горнолыжница из Казахстана не смогла завоевать медаль на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: