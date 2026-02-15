Карагандинские спасатели пришли на помощь водителю, застрявшему в снегу
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карагандинской области, в 2 км от города Сарань, в снежном заносе застрял легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, транспортное средство было оперативно отбуксировано спасателями из снежного заноса на очищенный участок дороги.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Медицинская помощь водителю не потребовалась.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в Астане малышам пришли на помощь спасатели.
