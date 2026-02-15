Карагандинские спасатели пришли на помощь водителю, застрявшему в снегу

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Карагандинской области, в 2 км от города Сарань, в снежном заносе застрял легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, транспортное средство было оперативно отбуксировано спасателями из снежного заноса на очищенный участок дороги. Фото: пресс-служба МЧС РК Медицинская помощь водителю не потребовалась. Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что в Астане малышам пришли на помощь спасатели.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: