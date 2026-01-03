#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Происшествия

Большегруз попал в снежный занос на трассе в Актюбинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 15:08 Фото: пресс-служба МЧС РК
Вблизи Актобе на автодороге областного значения Южный обход спасатели оказали помощь водителю грузового автомобиля, который застрял в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

Силами спасателей большегруз успешно вызволили из снежного плена.

"В салоне автомобиля находился один человек, он не пострадал", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Спасатели призвали водителей в зимний период быть особенно внимательными на дорогах и учитывать погодные условия.

Ранее спасатели помогли бабушке, попавшей в беду в собственном доме в Акмолинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Две "Газели" с пассажирами застряли в снежном заносе на трассе в Актюбинской области
22:45, 02 января 2025
Две "Газели" с пассажирами застряли в снежном заносе на трассе в Актюбинской области
Спасатели помогли иностранцу на трассе около Актобе
22:36, 28 февраля 2025
Спасатели помогли иностранцу на трассе около Актобе
Грузовик вытащили из снежного заноса в Казахстане
08:11, 14 декабря 2024
Грузовик вытащили из снежного заноса в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: