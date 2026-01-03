Большегруз попал в снежный занос на трассе в Актюбинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
Вблизи Актобе на автодороге областного значения Южный обход спасатели оказали помощь водителю грузового автомобиля, который застрял в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.
Силами спасателей большегруз успешно вызволили из снежного плена.
"В салоне автомобиля находился один человек, он не пострадал", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Спасатели призвали водителей в зимний период быть особенно внимательными на дорогах и учитывать погодные условия.
Ранее спасатели помогли бабушке, попавшей в беду в собственном доме в Акмолинской области.
