Мужчину приговорили к двум годам колонии за связь с подростком в ВКО

В Восточно-Казахстанской области мужчину осудили за половое сношение с 13-летней девочкой. Его приговорили к двум годам колонии, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал YK-news.kz, мужчина 1995 года рождения на своем авто приехал из села Орнек Катон-Карагайского района в одно из сел района Улкен Нарын, посадил в машину девочку-подростка, с которой, вероятно, был знаком, и в салоне вступил с ней в половую связь.

"Уголовное дело поступило в суд по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса. То есть подсудимому вменяли половое сношение с малолетней с применением насилия, использованием беспомощного состояния потерпевшей. Деяние подсудимого переквалифицировано со статьи 120 на часть первую статьи 122 Уголовного кодекса. То есть это половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", – сообщил председатель Специализированного межрайоного суда по уголовным делам ВКО Ерик Коянбаев.

Между тем родные девочки не согласны с переквалификацией статьи и, по их мнению, мягким наказанием. Приговор будет обжалован в суде апелляционной инстанции.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка по Восточно-Казахстанской области Аксана Каленова.

"В данном случае преступление было квалифицировано как "сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Данный состав предполагает добровольное вступление в половую связь лица, которое не достигло 16-летнего возраста, с лицом, которое достигло шестнадцатилетнего возраста. Но ведь одно дело, когда, к примеру, 16-летний мальчик вступает в половую связь с 15-летней девочкой, и совсем другая ситуация, когда 30-летний мужчина вступает в половую связь с 13-летней девочкой. Мы понимаем, что это две совершенно разные ситуации, а санкции одни и те же. В этой части, на мой взгляд, уголовное законодательство нуждается в изменениях. И, наверное, нужно более суровое наказание предусматривать для лиц, возраст которых значительно превышает возраст подростков. Подростки, может быть, до конца и не осознают характер этих действий", – считает она.

