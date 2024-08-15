Самоубийство совершил осужденный в колонии Уральска

Вечером 13 августа 46-летний мужчина совершил суицид в колонии Уральска, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город" со ссылкой на Департамент полиции ЗКО, счеты с жизнью заключенный свел в учреждении Департамента уголовно-исполнительной системы.



"Данный факт зарегистрирован Зачаганским отделом полиции. Проводится расследование", – говорится в сообщении.

Ранее, 24 июня, казахстанцев шокировал случай в Алматы. В Центральном парке культуры и отдыха молодая женщина покончила с собой, спрыгнув с колеса обозрения. Как выяснилось, перед этим она убила своего ребенка.

