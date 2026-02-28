Акмолинец преследовал экс-супругу, оскорблял ее и угрожал отобрать сына

В Акмолинской области суд приговорил жителя Сандыктауского района к 100 часам общественных работ за систематическое преследование бывшей супруги, передает Zakon.kz.

Об этом 28 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе департамента полиции региона. По данным ведомства, уголовное дело было возбуждено в феврале текущего года после официального обращения пострадавшей в правоохранительные органы.

Как установило следствие, после развода в мае 2025 года мужчина не смирился с решением супруги и начал оказывать на нее психологическое давление.

"Акмолинец направлял ей сообщения с оскорблениями, использовал нецензурную лексику, высказывал угрозы о лишении родительских прав на общего ребенка, мотивируя это якобы ненадлежащим воспитанием и недостаточным присмотром. Кроме того, мужчина следил за женщиной и преследовал ее при выходе из дома в вечернее время", – сообщили в полиции.

Примечательно, что семья и ранее попадала в поле зрения полиции: во время совместного проживания мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере и нарушение защитного предписания. Опасаясь за свою безопасность, женщина заявила на бывшего мужа в полицию.

Суд, изучив материалы дела, признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 115-1 УК РК (Сталкинг), и назначил наказание в виде 100 часов общественных работ.

Ранее вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 25 февраля 2026 года высказался о наказании за сталкинг в Казахстане.