Акмолинец угнал авто экс-супруги после конфликта

Конфликт бывших супругов закончился уголовным делом об угоне в Акмолинской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, в полицию города Кокшетау поступило сообщение о том, что неизвестный угнал автомобиль Kia Soul, который мог направляться в сторону Астаны. В ходе проверки выяснилось, что к происшествию может быть причастен бывший супруг владелицы машины, конфликт с которым произошел накануне угона.

"Сразу после поступления сообщения все патрульные экипажи и подразделения розыска были ориентированы на поиск автомобиля. Оперативная информация с приметами машины была незамедлительно передана нарядам патрульной полиции, выставлены дополнительные маршруты контроля на выездах из города и на республиканской трассе", – сообщили в ведомстве 16 февраля 2026 года.

В итоге, спустя время автомобиль был остановлен на 251-м километре автодороги Астана – Кокшетау, водитель задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время по факту угона проводится досудебное расследование.

