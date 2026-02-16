#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
События

Акмолинец угнал авто экс-супруги после конфликта

Автомобиль угнанный в Акмолинской области , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 01:50 Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
Конфликт бывших супругов закончился уголовным делом об угоне в Акмолинской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, в полицию города Кокшетау поступило сообщение о том, что неизвестный угнал автомобиль Kia Soul, который мог направляться в сторону Астаны. В ходе проверки выяснилось, что к происшествию может быть причастен бывший супруг владелицы машины, конфликт с которым произошел накануне угона.

"Сразу после поступления сообщения все патрульные экипажи и подразделения розыска были ориентированы на поиск автомобиля. Оперативная информация с приметами машины была незамедлительно передана нарядам патрульной полиции, выставлены дополнительные маршруты контроля на выездах из города и на республиканской трассе", – сообщили в ведомстве 16 февраля 2026 года.

В итоге, спустя время автомобиль был остановлен на 251-м километре автодороги Астана – Кокшетау, водитель задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время по факту угона проводится досудебное расследование.

26 января 2026 года стало известно, что в Рудном вынесли приговор мужчине, который нетрезвым сел за руль чужого авто, не имея прав вождения, совершил несколько аварий и устроил погоню с полицией. Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Канат Болысбек
