Казахстанец согласился ежемесячно платить экс-супруге по 31 тыс. тенге

Мамлютский районный суд на севере Казахстана утвердил мировое соглашение о выплате алиментов на содержание бывшей супруги. Детали судебного разбирательства – в материале Zakon.kz.

Известно, что 24 июля 2025 года местная жительница обратилась в суд с иском к бывшему супругу о взыскании алиментов на ее содержание. Их брак уже был расторгнут в судебном порядке. Тогда же место жительства совместного ребенка 2023 года рождения было определено с матерью.

Примечательно, что в соответствии со статьей 148 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеет бывшая супруга в период беременности и до достижения общим ребенком трехлетнего возраста.

Так, как уточнили в пресс-службе суда, в иске женщина просила суд взыскать алименты на свое содержание до достижения ребенком трехлетнего возраста.

В итоге стороны представили суду заявление об утверждении мирового соглашения и рассмотрении вопроса об утверждении соглашения без их участия.

По условиям мирового соглашения, ответчик согласился выплачивать алименты на содержание бывшей супруги с 24 июля 2025 года по 5 марта 2026 года в размере 8 МРП (31 456 тенге) ежемесячно до 10 числа каждого месяца.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

