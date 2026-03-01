#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Стабилизации нет: Минздрав усилил меры из-за роста заболеваемости корью

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 13:38 Фото: akorda.kz
Минздрав усилил меры из-за роста заболеваемости корью. В стране ввели дополнительную вакцинацию и ужесточили требования к госпитализации и противоэпидемическому режиму, сообщает Zakon.kz.

В ответ на текущую эпидемиологическую ситуацию Министерство здравоохранения расширило комплекс санитарно-профилактических мероприятий. Дополнительную иммунизацию проводят детям 6-10 месяцев до стабилизации обстановки. Организована наверстывающая вакцинация детей 2-5 и 7-18 лет, ранее не получивших прививку, а также медработников до 30 лет без подтвержденной иммунизации.

Власти усилили требования к плановой госпитализации и противоэпидемическому режиму. В организованных коллективах и воинских частях временно отстраняют непривитых, говорится в сообщении ведомства от 28 февраля 2026 года.

Принятые меры уже дали эффект. За неделю число зарегистрированных случаев снизилось с 417 до 311 – на 106 случаев, или на 25,4%. Однако полной стабилизации пока нет.

Больше всего заболевших выявили в Астане – 81 случай, в Алматы – 48, в Алматинской области – 57, в Западно-Казахстанской области – 29, в Атырауской и Костанайской областях – по 57. Основную долю заболевших составляют непривитые дети до 14 лет.

С начала 2026 года дополнительной иммунизацией охватили 36,7 тыс. детей 6-11 месяцев. Плановую вакцинацию получили 21,4 тыс. детей в возрасте одного года (6,7%) и 17 тыс. шестилетних (4,7%). Наверстывающей иммунизацией охватили 8,1 тыс. человек до 18 лет.

Минздрав продолжает мониторинг ситуации и координирует дальнейшие меры. В ведомстве подчеркивают: своевременная вакцинация остается ключевым условием защиты здоровья населения и сдерживания распространения кори.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновит перечень лекарств, цены на которые регулируются государством.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
