Опасный вирус обнаружили в партии семян томата, завезенной в Казахстан из России

В Казахстане карантинный вирус выявлен в партии семян томата, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 марта 2026 года заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК:

"Государственным инспектором по карантину растений Карагандинской областной территориальной инспекции при проведении карантинного фитосанитарного контроля и надзора были отобраны образцы из 130 пакетов семян томата, ввезенных из РФ. По результатам карантинной фитосанитарной экспертизы, проведенной РГП "Фитосанитария", в исследованных образцах выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV), относящийся к числу карантинных объектов".

Материалы административного дела направлены в суд для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством РК.

Минсельхоз напоминает участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости строгого соблюдения требований законодательства в области карантина растений и фитосанитарных норм при ввозе на территорию страны подкарантинной продукции.

"Соблюдение установленных процедур контроля и требований безопасности является важнейшим условием защиты аграрного сектора и обеспечения фитосанитарной безопасности". Пресс-служба МСХ РК

