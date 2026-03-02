#Референдум-2026
Общество

Опасный вирус обнаружили в партии семян томата, завезенной в Казахстан из России

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, помидоры, томаты, огурцы, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 10:53 Фото: Zakon.kz
В Казахстане карантинный вирус выявлен в партии семян томата, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 марта 2026 года заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК:

"Государственным инспектором по карантину растений Карагандинской областной территориальной инспекции при проведении карантинного фитосанитарного контроля и надзора были отобраны образцы из 130 пакетов семян томата, ввезенных из РФ. По результатам карантинной фитосанитарной экспертизы, проведенной РГП "Фитосанитария", в исследованных образцах выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV), относящийся к числу карантинных объектов".

Материалы административного дела направлены в суд для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством РК.

Минсельхоз напоминает участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости строгого соблюдения требований законодательства в области карантина растений и фитосанитарных норм при ввозе на территорию страны подкарантинной продукции.

"Соблюдение установленных процедур контроля и требований безопасности является важнейшим условием защиты аграрного сектора и обеспечения фитосанитарной безопасности".Пресс-служба МСХ РК

24 февраля 2026 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров назвал "реальную" цену на мясо.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
