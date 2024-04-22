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Почти 3 тысячи штук семян помидоров из России сожгли в Астане

Семена помидор сожгли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 09:15 Фото: Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе
В Астане уничтожили зараженные вирусом семена томатов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 22 апреля в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе, во время карантинного фитосанитарного контроля на ФКП "ЖД Астана" государственные инспекторы выявили опасный карантинный объект-вирус коричневой морщинистости плодов томата на подкарантинной продукции: семенах томатов в количестве 108 мест 2700 штук, завезенных из Российской Федерации.

"Ввоз зараженной продукции на территорию столицы был запрещен и в последующем она была уничтожена путем сжигания в специализированной печи на территории НТП Kazecotech. Вирус коричневой морщинистости плодов томата (тобамовирус, ToBRFV) сохраняется на семенах и легко передается контактным способом. Данный вредитель не представляет угрозы для здоровья человека. Серьезный риск он предоставляет для продукции семейства пасленовых, так как способен погубить до 80% урожая", – сообщили в комитете.

По данному факту составили административный протокол, на собственника продукции наложили штраф на сумму 103 376 тенге – 40 МРП.

Кроме того, были сожжены срезы цветов розы, хризантемы и гипсофила в общем количестве 1320 штук из Кении, зараженные западным цветочным трипсом. Собственников оштрафовали на общую сумму 251 056 тенге.

Западный цветочный трипс повреждает более 250 видов растений. Вредитель питается соком растительных клеток. То есть ухудшается качество продукции и снижается урожайность. При массовом распространении вызывает увядание и гибель растения. Вредитель не представляет угрозы для здоровья человека.

В марте мы сообщали об аналогичном случае в Уральске: там выявили тонну помидоров из России, зараженных вирусом коричневой морщинистости плодов томата.

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