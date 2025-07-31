Почему на платных дорогах Казахстана происходят массовые аварии

Председатель правления АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на пресс-конференции в правительстве 31 июля 2025 года озвучил причины массовых ДТП на республиканских трассах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, связаны ли массовые аварии на платных дорогах с тем, что за ними плохо следят.

"Если говорить про дорогу Астана – Щучинск, про ДТП, которое произошло 3 января в 11:30. Там порядка 97 автомобилей пострадали. По данному ДТП возбуждено уголовное дело. Идут судебные процессы, еще виновных не определили, процесс идет. Во время проезда есть фиксация на камеры, некоторые участники движения превышали скорость", – отметил Дархан Иманашев.

В аварии же на автодороге Алматы – Конаев, по его словам, пострадали порядка 17 автомобилей.

"Было ограничение движения и ограничение видимости: был туман на тот момент, также были факты превышения скоростного режима участниками дорожного движения. Поэтому сейчас процесс идет", – добавил он.

16 июля 2025 года жуткая авария унесла жизни трех человек на трассе в Акмолинской области.

