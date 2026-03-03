Бектенов поручил усилить контроль за качеством дорог в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 3 марта 2026 года поручил активизировать реализацию новых автодорожных проектов, а также усилить контроль за качеством и безопасностью дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава правительства, поскольку основные международные транспортные коридоры уже сформированы, теперь фокус внимания направлен на развитие межрегиональных дорог.

"По проектам "Караганда – Жезказган", "Бейнеу – Саксаульский" и другим необходимо в текущем году завершить разработку всей необходимой проектной документации, решить вопросы финансирования и резервирования земельных участков. Следует активизировать реализацию проекта "Центр – Запад", который соединит столицу, Аркалык и Иргиз. Роман Васильевич, возьмите на контроль. Серик Макашевич, обеспечьте бесперебойное финансирование этого проекта", – озвучил Олжас Бектенов.

По его словам, за прошлый год число обращений граждан по вопросу ненадлежащего состояния местных дорог и улиц увеличилось в 1,5 раза и составило около 60 тыс.

"Уже в текущем году поступило порядка 7,5 тыс. жалоб. Акиматам следует оперативно реагировать на обращения граждан, проводить своевременно разъяснительную работу, усилить контроль за ремонтными работами. Например, люди отмечают плохое состояние дорог Доссор – Актау, Атырау – Уральск. Представители туристической сферы жаловались на недолжную работу в областях Жетысу и Абай в части содержания региональных дорог к озеру Алаколь. Качественные дороги – это не только комфорт передвижения, но и основа экономического роста и инвестиционной привлекательности регионов. Поэтому строгое соблюдение технологий строительства и реконструкции дорог, своевременная реализация проектов – это вопросы как министерства транспорта, так и всех акиматов. Они должны быть на постоянном контроле у первых руководителей", – сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также заявил, что следует принять меры по открытию придорожного сервиса близ пограничных пунктов пропуска для предоставления услуг автоперевозчикам.

"В связи с ростом объема транзитного потока большегрузный транспорт также требует качественного обслуживания. Это востребованный сегмент сервиса, который может предоставлять отечественный бизнес. В целом, необходимо обеспечить комплексную реализацию новых автодорожных проектов, развитие инфраструктуры и выполнить весь объем ремонтных работ. Одной из приоритетных задач является сохранение нормативного состояния всех автодорог. Необходимо активно внедрять искусственный интеллект для обеспечения контроля качества дорожных активов", – дополнил Олжас Бектенов.

С его слов, цифровая трансформация автодорожной отрасли должна стать инструментом управления на всех этапах: от планирования и проектирования до эксплуатации и обслуживания.

"Поручаю министерствам транспорта и искусственного интеллекта, компании "КазАвтоЖол" и "Центру качества" до конца текущего года обеспечить работу единой цифровой платформы мониторинга состояния дорог, контроля хода работ и использования бюджетных средств с интеграцией данных по республиканской, местной и городской сетям. Данный инструмент позволит в режиме реального времени видеть объективную картину и своевременно устранять дефекты", – озвучил Олжас Бектенов.

Он также подчеркнул, что безопасность дорожного движения остается одной из наиболее острых проблем.

"Свыше 36 тыс. дорожно-транспортных происшествий произошло в прошлом году. Требуется системный комплекс мер по инженерным решениям на аварийно-опасных участках, жесткому контролю скоростного режима, использованию интеллектуальных транспортных систем и современных средств оповещения. Министерству транспорта совместно с МВД, МЧС и акиматами поручаю до 1 мая актуализировать планы совместных действий по обеспечению безопасности движения. Надо акцентировать внимание на загруженные магистрали и подъезды к крупным городам", – дополнил Олжас Бектенов.

По его словам, до 1 мая Минтранспорта совместно с акиматами должно разработать карту развития придорожного сервиса в регионах, а координация работы возложена на Романа Скляра.

