"Год терпели, осталось чуть-чуть": названы сроки завершения реконструкции вокзалов в Алматы и Астане

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в правительстве 3 марта 2026 года прокомментировал ход реконструкции вокзалов Астаны, Алматы-1, Щучинска, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались текущей ситуацией с ремонтом вокзалов Алматы-1 и Щучинска и уточнили, сохраняются ли заявленные ранее сроки завершения работ.

"Из 124 вокзалов многие являются памятниками истории. Вы знаете, что наша дорога проложена достаточно давно, и объекты, особенно от Актобе в сторону Шымкента, а также алматинские вокзалы, имеют историческую ценность. Поэтому при реконструкции важно сохранить их облик. Законодательные процедуры и согласования затягивают процесс, плюс подбор компании с соответствующими разрешениями – с этим и связаны задержки. По Алматы есть вопросы, возможно, чуть дольше могут быть. В плане (сроки. – Прим. ред.) стоят на конец 2026 года, но сейчас в апреле будет объезд, когда строительные работы уже пойдут. Тогда можно будет точно сказать, успеют ли до конца года. Задача, поставленная премьер-министром, – завершить реконструкцию всех 124 вокзалов в этом году", – сказал Нурлан Сауранбаев.

Он пояснил, что речь идет о 124 вокзалах вне классовой и классовой категорий, расположенных в крупных населенных пунктах, включая Щучинск и Алматы-1. При этом отдельные пункты для обслуживания пассажиров, где временно останавливаются дополнительные поезда, к данной категории не относятся.

Глава Минтранспорта также сообщил, что реконструкция старого вокзала в Астане завершится до конца текущего года.

"Вы видели прежнее состояние этих вокзалов, поэтому еще немного потерпим. Год терпели, осталось чуть-чуть – и у нас будет нормальный вокзал. При этом при ремонте каждого вокзала планируется обслуживание пассажиров с минимальным ущербом для комфорта. Однако, как и при ремонте дома, определенные неудобства неизбежны. Просим пассажиров отнестись к этому с пониманием", – озвучил Нурлан Сауранбаев.

9 февраля 2026 года стало известно, что в Казахстане запускается новый железнодорожный маршрут.