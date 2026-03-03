Сауранбаев объяснил отказ от повсеместного асфальтирования дорог в Казахстане

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в правительстве 3 марта 2026 года заявил, что отказ от обязательного асфальтирования всех дорог между селами связан с рациональным использованием бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, асфальтную дорогу будут класть ко многим селам.

"Это и опорные села, это и где есть более 500 машин или 500 людей, все приграничные села, они должны по закону обеспечиваться асфальтированной дорогой. То что было сказано про сельские дороги – простой пример", – сказал Нурлан Сауранбаев.

Он подчеркнул, что Казахстан входит в десятку крупнейших стран по территории, при этом остается малонаселенной страной.

"Соответственно, к инфраструктуре мы должны относиться очень экономно и эффективно. То есть, если мы к каждому селу, где проживает небольшое количество людей будем класть асфальт – денег не хватит. И это решение которое в приказе идет – оно очень простое. Акимату, например, району дается 500 млн тенге. Больше нет. Исходим из этого – и он может проложить асфальт в одно село, и потратить 500 млн, потому что асфальт в пять раз дороже строить, или он построит большую гравийную дорогу в пять сел. Вопрос в этом. И как только у нас появятся деньги и экономика позволит, мы эти дороги заасфальтируем, то есть асфальт положим позже. Это практика рационального использования средств. Такая практика применяется в Германии, например", – озвучил министр.

20 февраля 2026 года стало известно, что министерство транспорта подготовило проект приказа "О введении временных ограничений на применение асфальтобетонных и цементобетонных покрытий при строительстве, реконструкции и ремонте подъездных автомобильных дорог областного и районного значения".