Общество

Важную новость сообщили жителям Алматы по поводу новой системы оплаты в автобусах

Автобус, Алматы, оплата , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 18:12 Фото: акимат Алматы
В Алматы начинается поэтапное внедрение единой цифровой системы оплаты проезда Avtobys, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 февраля сообщили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города.

Отмечается, что новая система уже работает в 24 городах Казахстана и Кыргызстана и внедряется в Алматы в рамках перехода к цифровому управлению городской транспортной системой. Разработчиком решения является отечественный технологический холдинг Innoforce.

Avtobys предоставляет пассажирам несколько способов оплаты проезда. Оплатить поездку можно банковской картой, транспортной картой, а также с помощью Apple Pay и Google Pay. Кроме того, доступна оплата через мобильное приложение Avtobys – по QR-коду, Bluetooth, NFC, по номеру транспорта, а также через приложения банков и сотовых операторов.

Для льготных категорий пассажиров предусмотрено онлайн-оформление тарифов непосредственно в мобильном приложении. Это позволяет отказаться от бумажных документов и посещения сервисных центров.

В акимате отмечают, что опыт городов, где система уже действует, показывает рост прозрачности учета поездок, сокращение безбилетного проезда и повышение эффективности планирования маршрутной сети. Для перевозчиков цифровизация означает более устойчивую финансовую модель, а для города – возможность принимать решения на основе фактических данных о пассажиропотоке.

Avtobys также представляет собой комплексную платформу управления перевозками. Пассажиры получают доступ к отслеживанию общественного транспорта в реальном времени, прогнозу прибытия на остановки и планированию маршрутов. Перевозчики и диспетчерские службы используют инструменты цифрового контроля, а город – агрегированную аналитику по загрузке маршрутов и объемам субсидирования.

Для начала работы пассажирам необходимо установить приложение Avtobys в Google Play или App Store, зарегистрироваться по номеру телефона и пополнить смарт-кошелек.

Внедрение системы в Алматы будет проходить поэтапно: на первом этапе Avtobys заработает на части маршрутов, после чего будет постепенно масштабирован на весь городской общественный транспорт.

Ранее мы писали о том, как безбилетники вредят общественному транспорту. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
