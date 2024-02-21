Новый способ оплаты появился в общественном транспорте Астаны
Фото: Facebook/CTS
21 февраля 2024 года в ТОО "City Transportation Systems" (CTS) при Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны жителям столицы предложили еще один удобный способ оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, это оплата проезда по бортовому номеру автобуса в мобильном приложении Avtobys.
В CTS объяснили, чем же удобен данный способ оплаты:
- Оплата на расстоянии путем ввода транспортного кода без сканирования QR-кода;
- Возможность удаленной оплаты близкими, если у Вас нет возможности оплатить, для этого достаточно сказать номер кода транспорта. Ваши близкие смогут оплатить и отправить Вам электронный билет по мессенджеру.
Чтобы оплатить по бортовому номеру автобуса:
- в мобильном приложении Avtobys перейдите в раздел "Оплата по бортовому номеру";
- введите номер, указанный на наклейках с QR-кодом или на валидаторе в автобусе;
- выберите способ оплаты;
- подтвердите оплату.
"Необходимо знать, что оплата снимается с баланса приложения Avtobys или банковской карты (в случае, если банковская карта привязана к приложению). Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы..., интернет-банкинги", – говорится в сообщении.
Таким образом, как отметили в CTS, оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно:
- транспортной картой,
- сканированием QR-кода,
- каналом Bluetooth,
- вводом бортового номера автобуса в мобильном приложении Avtobys,
- банковской картой банков второго уровня.
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