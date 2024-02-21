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Новый способ оплаты появился в общественном транспорте Астаны

Новый способ оплаты появился в общественном транспорте Астаны Фото: Facebook/CTS
21 февраля 2024 года в ТОО "City Transportation Systems" (CTS) при Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны жителям столицы предложили еще один удобный способ оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, это оплата проезда по бортовому номеру автобуса в мобильном приложении Avtobys.

В CTS объяснили, чем же удобен данный способ оплаты:

  1. Оплата на расстоянии путем ввода транспортного кода без сканирования QR-кода;
  2. Возможность удаленной оплаты близкими, если у Вас нет возможности оплатить, для этого достаточно сказать номер кода транспорта. Ваши близкие смогут оплатить и отправить Вам электронный билет по мессенджеру.

Чтобы оплатить по бортовому номеру автобуса:

  • в мобильном приложении Avtobys перейдите в раздел "Оплата по бортовому номеру";
  • введите номер, указанный на наклейках с QR-кодом или на валидаторе в автобусе;
  • выберите способ оплаты;
  • подтвердите оплату.
"Необходимо знать, что оплата снимается с баланса приложения Avtobys или банковской карты (в случае, если банковская карта привязана к приложению). Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы..., интернет-банкинги", – говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили в CTS, оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно:

  • транспортной картой,
  • сканированием QR-кода,
  • каналом Bluetooth,
  • вводом бортового номера автобуса в мобильном приложении Avtobys,
  • банковской картой банков второго уровня.

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12 февраля 2024 года стало известно, что общественный транспорт Астаны перешел на новую систему оплаты проезда.

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