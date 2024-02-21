Новый способ оплаты появился в общественном транспорте Астаны

Фото: Facebook/CTS

21 февраля 2024 года в ТОО "City Transportation Systems" (CTS) при Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны жителям столицы предложили еще один удобный способ оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

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