Платят ОСМС, но не ходят к врачу: поликлиники взялись за некоторых казахстанцев

В Казахстане поликлиники усилили работу с неактивным населением, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 марта 2026 года заявила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ) РК:

"С внедрением в организациях первичной медико-санитарной помощи понижающих коэффициентов при наличии неактивных и незастрахованных пациентов поликлиники усилили работу по актуализации прикрепленного контингента и вовлечению граждан в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)".

Как пояснили в ведомстве, новая финансовая модель предусматривает снижение объема финансирования для медицинских организаций в случае, если сохраняется высокая доля пациентов, не обращающихся за медицинской помощью длительное время, а также лиц без статуса застрахованных.

"Таким образом, финансирование напрямую зависит от реальной активности пациентов и их участия в системе ОСМС". Пресс-служба МЗ РК

В Минздраве заверили, что принятые меры направлены на повышение доступности первичной помощи и усиление профилактической работы. Особое внимание уделяется раннему выявлению хронических заболеваний, проведению скринингов и диспансерному наблюдению.

"В 2026 году Министерство здравоохранения планирует пересмотреть правила прикрепления населения, внедрить новые критерии допуска поставщиков к закупу услуг, обновить модель финансирования первичного звена с учетом сельской специфики и централизовать скрининги на уровне областных центров. Реализация реформ осуществляется в рамках исполнения поручений главы государства по модернизации системы здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи населению". Пресс-служба МЗ РК

