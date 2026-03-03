#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Общество

Правила вызова "102" и ответственность: что важно знать каждому казахстанцу

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 15:01 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) области Абай сегодня, 3 марта 2026 года, обратились к казахстанцам с важной информацией касательно вызова по номеру органов внутренних дел "102", сообщает Zakon.kz.

Гражданам напомнили, что номер "102" – это канал экстренной связи, функционирующий в круглосуточном режиме.

"По указанному номеру граждане могут оперативно информировать дежурные службы о правонарушениях, преступлениях, фактах нарушения общественного порядка, бытовых конфликтах, дорожно-транспортных происшествиях, а также об иных ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан. Каждое обращение является основанием для принятия незамедлительных мер. Диспетчеры фиксируют поступившее сообщение и направляют к месту происшествия соответствующие наряды. Сотрудники полиции вне зависимости от времени суток принимают меры реагирования, направленные на защиту жизни и здоровья граждан".Пресс-служба ДП области Абай

При этом стражи порядка подчеркнули, что за ложный вызов грозит ответственность перед законом.

Отдельные граждане, не осознавая последствий, передают по номеру "102" заведомо ложную информацию. Подобные действия влекут:

  • необоснованное отвлечение сил и средств органов внутренних дел;
  • нецелевое использование специальной техники и материальных ресурсов;
  • задержку реагирования на сообщения о происшествиях, где существует реальная угроза жизни и здоровью людей.

В то время, когда наряд полиции направляется по ложному вызову, гражданин, нуждающийся в реальной помощи, может своевременно ее не получить.

Действующим законодательством РК, как напомнили гражданам, за заведомо ложный вызов специализированных служб либо заведомо ложное сообщение в адрес правоохранительных органов предусмотрена ответственность.

"В случаях, когда ложное сообщение повлекло тяжкие последствия либо причинило крупный ущерб, наступает уголовная ответственность".Пресс-служба ДП области Абай

Подчеркивается, что незнание закона не освобождает от обязанности его соблюдать. В этой связи ДП области Абай призывает граждан:

  • использовать номер "102" исключительно при наличии реальной угрозы либо при выявлении фактов правонарушений;
  • воздерживаться от распространения ложной информации;
  • неукоснительно соблюдать требования законодательства и общепринятые нормы правопорядка.

"Номер "102" предназначен для защиты жизни и не подлежит использованию в целях, не связанных с экстренным реагированием на правонарушения и угрозы безопасности", – заключили в пресс-службе областного ДП.

Ранее сообщалось, что в Казахстане перечень экстренных номеров служб пополнился новым номером. Каким именно – можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Что важно знать каждому казахстанцу при продаже квартиры, машины и другого имущества
16:14, 13 ноября 2025
Что важно знать каждому казахстанцу при продаже квартиры, машины и другого имущества
Утечка персональных данных: простые правила, которые должен знать каждый казахстанец
10:54, 19 августа 2025
Утечка персональных данных: простые правила, которые должен знать каждый казахстанец
Утеря или кража удостоверения личности: что важно знать казахстанцам про оплату госпошлины
17:23, 12 марта 2025
Утеря или кража удостоверения личности: что важно знать казахстанцам про оплату госпошлины
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Трёхкратный олимпийский чемпион из России получил несколько предложений о смене гражданства
15:17, Сегодня
Трёхкратный олимпийский чемпион из России получил несколько предложений о смене гражданства
Елена Рыбакина повторила достижение Новака Джоковича
15:02, Сегодня
Елена Рыбакина повторила достижение Новака Джоковича
"Кызылжар" объявил о продлении контракта с 18-летним казахстанским форвардом
14:26, Сегодня
"Кызылжар" объявил о продлении контракта с 18-летним казахстанским форвардом
"Сломавший" карьеру Рахмонова ирландец недоволен Исламом Махачевым
14:09, Сегодня
"Сломавший" карьеру Рахмонова ирландец недоволен Исламом Махачевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: