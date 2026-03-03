Правила вызова "102" и ответственность: что важно знать каждому казахстанцу

Сотрудники Департамента полиции (ДП) области Абай сегодня, 3 марта 2026 года, обратились к казахстанцам с важной информацией касательно вызова по номеру органов внутренних дел "102", сообщает Zakon.kz.

Гражданам напомнили, что номер "102" – это канал экстренной связи, функционирующий в круглосуточном режиме.

"По указанному номеру граждане могут оперативно информировать дежурные службы о правонарушениях, преступлениях, фактах нарушения общественного порядка, бытовых конфликтах, дорожно-транспортных происшествиях, а также об иных ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан. Каждое обращение является основанием для принятия незамедлительных мер. Диспетчеры фиксируют поступившее сообщение и направляют к месту происшествия соответствующие наряды. Сотрудники полиции вне зависимости от времени суток принимают меры реагирования, направленные на защиту жизни и здоровья граждан". Пресс-служба ДП области Абай

При этом стражи порядка подчеркнули, что за ложный вызов грозит ответственность перед законом.

Отдельные граждане, не осознавая последствий, передают по номеру "102" заведомо ложную информацию. Подобные действия влекут:

необоснованное отвлечение сил и средств органов внутренних дел;

нецелевое использование специальной техники и материальных ресурсов;

задержку реагирования на сообщения о происшествиях, где существует реальная угроза жизни и здоровью людей.

В то время, когда наряд полиции направляется по ложному вызову, гражданин, нуждающийся в реальной помощи, может своевременно ее не получить.

Действующим законодательством РК, как напомнили гражданам, за заведомо ложный вызов специализированных служб либо заведомо ложное сообщение в адрес правоохранительных органов предусмотрена ответственность.

"В случаях, когда ложное сообщение повлекло тяжкие последствия либо причинило крупный ущерб, наступает уголовная ответственность". Пресс-служба ДП области Абай

Подчеркивается, что незнание закона не освобождает от обязанности его соблюдать. В этой связи ДП области Абай призывает граждан:

использовать номер "102" исключительно при наличии реальной угрозы либо при выявлении фактов правонарушений;

воздерживаться от распространения ложной информации;

неукоснительно соблюдать требования законодательства и общепринятые нормы правопорядка.

"Номер "102" предназначен для защиты жизни и не подлежит использованию в целях, не связанных с экстренным реагированием на правонарушения и угрозы безопасности", – заключили в пресс-службе областного ДП.

