Казахстан запретил полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке

Пресс-служба КГА высказалась по поводу полетов в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

"Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов. Указание вступает в силу с момента получения и подлежит обязательному исполнению. При изменении ситуации в соответствующем регионе, департаментом авиационной безопасности Авиационной администрации Казахстана будет направлена дополнительная информация", – говорится в сообщении.

Ранее государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ. Причина – конфронтация Израиля и Ирана.