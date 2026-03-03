#Референдум-2026
Общество

Пенсионерку задержали за уличную торговлю в Алматы: полицейские начали проверку

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 00:02 Фото: Zakon.kz
В Алматы разгорелся скандал из-за задержания пенсионерки, продававшей квашеную капусту на улице. Видео инцидента возмутило пользователей Сети, передает Zakon.kz.

Согласно информации, женщина решилась на уличную торговлю из-за тяжелого финансового положения: при пенсии в 75 тысяч тенге она пыталась заработать на корм для домашних животных. Автор видео утверждает, что участковый инспектор доставил пенсионерку в отдел и выписал штраф в размере 21 тысячи тенге за повторное нарушение.

"Кроме того, на видео зафиксировано, что сотрудник полиции во время служебных действий разговаривает по телефону и находится в автомобиле без ремня безопасности, что также требует правовой оценки, и выражается грубо не нормативной лексикой", – говорится в сообщении.

В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали ситуацию, подтвердив факт выезда на место по жалобе граждан о стихийной торговле. В ведомстве подчеркнули, что по опубликованным кадрам уже назначена служебная проверка для всестороннего и объективного установления всех обстоятельств.

"Руководство Департамента полиции города Алматы занимает принципиальную позицию в вопросах законности, служебной ответственности и соблюдения стандартов корректного взаимодействия сотрудников с гражданами", – рассказали в ведомстве 3 марта 2026 года корреспонденту Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что хранение незарегистрированных лекарств обернулось большим штрафом для предпринимательницы из Жамбылской области.

Канат Болысбек
