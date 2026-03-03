#Референдум-2026
Общество

55-летний серийный домушник обокрал квартиры Петропавловска на полмиллиона тенге

вора задержали в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 01:04 Фото: freepik
В Петропавловске полицейские задержали 55-летнего серийного вора, который проникал в чужие квартиры через окна. Злоумышленник действовал по отработанной схеме, выбирая моменты отсутствия хозяев, передает Zakon.kz.

Как пишет 3 марта 2026 года издание Qazaqstаn Media, два преступления произошли по одному сценарию. Пока хозяев не было дома, неизвестный действовал быстро и тихо. Он не взламывал дверь, а просто отжимал окно и попадал в квартиры. В одном из эпизодов добычей стали золотые украшения почти на полмиллиона тенге.

Раскрыть цепочку помогла та самая деталь, которая часто ставит точку в таких историях, камеры видеонаблюдения. Записи позволили восстановить картину происходящего и вывести оперативников на подозреваемого. Вскоре они установили и личность предполагаемого злоумышленника.

"Задержанным оказался 55-летний житель Петропавловска, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления. Сейчас он находится под стражей. Часть похищенного имущества полицейские изъяли. Следователи продолжают проверку. Не исключено, что за этим почерком могут стоять и другие эпизоды", – рассказали в ДП СКО.

Правоохранители напоминают, что видеонаблюдение остается одним из самых действенных способов профилактики и раскрытия краж. По данным полицейских, с начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировали девять краж с незаконным проникновением. Все они раскрыты. В прошлом году за аналогичный период было 11 таких преступлений.

Ранее мы писали, как криминальная полиция Алматы накрыла банду квартирных воров.

