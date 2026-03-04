#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Общество

О нюансах работы с тюльпанами рассказали казахстанские эксперты

Тюльпаны в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 07:10 Фото: Zakon.kz
Руководитель теплицы в Алматинской области Марикана Тлешева и цветочные эксперты подробно рассказали о всех нюансах работы с тюльпанами, сообщает Zakon.kz.

Выращиванием цветов Марикана Тлешева занимается 10 лет, а начинала с 17 тыс. штук. Сейчас в ее теплице больше миллиона цветов, передает МТРК "МИР".

"Ассортимент очень большой тюльпанов, но невыгодно все это собирать, помаленьку по 5-10 тыс. Поэтому мы каждые сорта минимум берем по 50 тыс., а таких ходовых по 100-150 тыс", – поделилась объемами цветочного производства женщина.

Со слов руководителя теплицы, нужно успеть срезать, упаковать и отправить нежный товар в регионы. Юг Казахстана – центр по выращиванию цветов в стране.

"Все думают, что такое тюльпаны, вырастить его за 45 дней и все. Но сколько работы в нем, сколько мороки, и он очень капризный цветок, потому что мы его выгоняем насильно к 8 Марта", – рассказала Марикана Тлешева.

Для оранжерей выбирают голландские сорта. Луковицами их высаживают в начале зимы, чтобы к марту они выросли до нужной высоты, а бутоны достигли товарных размеров. Агрономы подчеркивают: не имеет значения, продается цветок срезанным или с луковицей, он все равно распустится вовремя.

"После того как тюльпан упаковывается, мы помещаем их при температуре два градуса и влажности 85%. В таких условиях без потери качества он может храниться в течение месяца", – отметил агроном тепличного хозяйства Александр Савченко.

По словам экспертов, выращивать цветы в Казахстане хотят многие. Однако дело хоть и прибыльное, но риски тоже есть.

"Люди не учитывают многих технологических факторов, из-за этого несут убытки. В прошлом году, по неофициальным данным и по неточным подсчетам, более 30 млн тюльпанов было выращено только в Алматинской области. Это немного по сравнению со всем рынком 8 Марта, но в рамках местного производства это достаточно хорошие цифры", – поделился эксперт в сфере цветочного бизнеса Мади Каиркенов.

Ранее мы рассказали о том, как выращивают тюльпаны в других регионах Казахстана, а также, что означает каждый цвет тюльпана на языке любви.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Как продлить работу смартфона на холоде, рассказали эксперты
17:10, 20 ноября 2023
Как продлить работу смартфона на холоде, рассказали эксперты
Красоту из голландских тюльпанов создал житель ВКО
05:55, 08 марта 2025
Красоту из голландских тюльпанов создал житель ВКО
Эксперт рассказал о совместной работе адвокатов и патентных специалистов
15:07, 30 мая 2023
Эксперт рассказал о совместной работе адвокатов и патентных специалистов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Легендарный боксёр высказался о реванше Мейвезера и Пакьяо
07:47, Сегодня
Легендарный боксёр высказался о реванше Мейвезера и Пакьяо
Бывший чемпион UFC возобновил карьеру в 42 года
07:16, Сегодня
Бывший чемпион UFC возобновил карьеру в 42 года
Известный футбольный функционер предложил "Краснодару" подписать Самородова
06:49, Сегодня
Известный футбольный функционер предложил "Краснодару" подписать Самородова
Казахстанские боксёры ухудшили свои позиции в рейтинге WBA
06:20, Сегодня
Казахстанские боксёры ухудшили свои позиции в рейтинге WBA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: