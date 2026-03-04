О нюансах работы с тюльпанами рассказали казахстанские эксперты

Руководитель теплицы в Алматинской области Марикана Тлешева и цветочные эксперты подробно рассказали о всех нюансах работы с тюльпанами, сообщает Zakon.kz.

Выращиванием цветов Марикана Тлешева занимается 10 лет, а начинала с 17 тыс. штук. Сейчас в ее теплице больше миллиона цветов, передает МТРК "МИР".

"Ассортимент очень большой тюльпанов, но невыгодно все это собирать, помаленьку по 5-10 тыс. Поэтому мы каждые сорта минимум берем по 50 тыс., а таких ходовых по 100-150 тыс", – поделилась объемами цветочного производства женщина.

Со слов руководителя теплицы, нужно успеть срезать, упаковать и отправить нежный товар в регионы. Юг Казахстана – центр по выращиванию цветов в стране.

"Все думают, что такое тюльпаны, вырастить его за 45 дней и все. Но сколько работы в нем, сколько мороки, и он очень капризный цветок, потому что мы его выгоняем насильно к 8 Марта", – рассказала Марикана Тлешева.

Для оранжерей выбирают голландские сорта. Луковицами их высаживают в начале зимы, чтобы к марту они выросли до нужной высоты, а бутоны достигли товарных размеров. Агрономы подчеркивают: не имеет значения, продается цветок срезанным или с луковицей, он все равно распустится вовремя.

"После того как тюльпан упаковывается, мы помещаем их при температуре два градуса и влажности 85%. В таких условиях без потери качества он может храниться в течение месяца", – отметил агроном тепличного хозяйства Александр Савченко.

По словам экспертов, выращивать цветы в Казахстане хотят многие. Однако дело хоть и прибыльное, но риски тоже есть.

"Люди не учитывают многих технологических факторов, из-за этого несут убытки. В прошлом году, по неофициальным данным и по неточным подсчетам, более 30 млн тюльпанов было выращено только в Алматинской области. Это немного по сравнению со всем рынком 8 Марта, но в рамках местного производства это достаточно хорошие цифры", – поделился эксперт в сфере цветочного бизнеса Мади Каиркенов.

