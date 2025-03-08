Красоту из голландских тюльпанов создал житель ВКО

Житель Усть-Каменогорска Владислав Мальцев своими руками создал цветочный оазис из 15-ти сортов голландских тюльпанов, сообщает Zakon.kz.

Свой приусадебный участок Владислав переоборудовал в промышленную теплицу и вырастил больше 20 тыс. цветов. Не обошлось без экспериментов. Есть в коллекции и собственные гибриды. Труды биолога-самоучки уже оценили сотни тыс. покупателей, передает телеканал "Хабар".

Теплолюбивые зарубежные сорта тюльпанов Владислав годами адаптировал под казахстанский климат, экспериментировал на открытом грунте.

Особой прибыли цветоводство не приносит. На гектар земли требуется больше 200 кг удобрений, еще и теплицу нужно отапливать.

"Мы стараемся снять так цветок, чтобы он сильно не раскрылся, не успел раскрыться, чтобы до покупателя он максимально дошел свежим", – поделился мужчина.

По каким ценам предлагают цветы в регионах страны, узнала корреспондент Zakon.kz.