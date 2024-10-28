Закон и порядок: Как кызылординские полицейские борются с преступностью

С начала 2024 года стражами порядка Кызылординской области выявлено 107 наркопреступлений, изъято 1,3 тонны наркотиков. Кроме того, полицейские активно борются с онлайн-мошенничеством. Какие действия они предпринимают, чтобы обезопасить жителей региона, узнал корреспондент Zakon.kz.

Борьба с наркопреступностью

Кызылординские полицейские активно борются с наркопреступностью. В 2024 году ими обнаружены две нарколаборатории, зафиксировано четыре случая перевозки мефедрона и a-PVP (альфа-пирролидиновалерофенон, синтетический психостимулятор. – Прим. ред.) в особо крупном размере.

Против подобных преступлений ведется активная профилактика. Один из ее действенных способов – дистанционное зондирование поверхности земли космическими спутниками АО "Қазақстан Ғарыш Сапары". Благодаря таким действиям полиция находит дикорастущую коноплю. Один из последних случаев, когда вынесли приговор за выращивание конопли, произошел несколько дней назад. Жителю Кызылорды назначили ограничение свободы на три года, так как нашли во дворе его дома 34 куста конопли. Более суровое наказание получил житель Шиелийского района за выращивание 59 кустов конопли. Он также вырастил их во дворе своего дома. За это его лишили свободы на три года и шесть месяцев. Но, пожалуй, самый крупный улов произошел в августе 2024 года в Сырдарьинском районе. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области и районного отдела полиции в одном из дворов нашли 267 кустов конопли. Общий вес оказался 248 кг.

Кроме того, полицейские совместно с прокурорами, представителями партии Amanat и волонтерами участвуют в масштабных акциях, на которых они уничтожают граффити. Также они блокируют социальные сети с рекламой наркотиков, таких фактов было уже 141.



Борьба с онлайн-мошенничеством

В настоящее время в связи с активным развитием цифровых технологий особую актуальность приобрела тема онлайн-мошенничества. За девять месяцев 2024 года полицейскими Кызылординской области зарегистрировано 199 фактов интернет-мошенничества. По 74 из них были установлены подозреваемые и заведены уголовные дела. Они переданы в суды. Один из пострадавших – кызылординец Берик Асаров.

"Несколько месяцев назад мне позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка, по карте которого я получаю заработную плату. Сказали, что я должен скачать приложение для защиты от мошенников, что мои деньги под угрозой. На тот момент у меня находилось на карте более 2 млн тенге. Я все выполнил, что они требовали, и даже не усомнился в правдивости их слов. Как будто меня загипнотизировали. Сомневаться стал на следующий день, когда увидел, что на моем счету нет денег. Стал звонить знакомым, друзьям, и потом в банк, где выяснилось, что никто из работников этого банка не звонил мне. Понял, что попался на уловки мошенников", – говорит Берик Асаров.

Как рассказывает пострадавший, он написал заявление в полицию, было заведено уголовное дело. Ему пришлось нанять адвоката. Судебные заседания длятся несколько месяцев, выяснили тех, на чей счет были переведены деньги. Дело еще продолжается, и человек надеется, что суд восстановит справедливость в его деле.

"Мошенники обучены, как вести себя с людьми, которые и не подозревают, что могут стать их жертвой. Что удивительно – они многое знают о том, кому звонят. Откуда им было известно, что у меня деньги в банке?", – говорит пострадавший.

Кызылординка с инвалидностью Елена Абдрасилова тоже рассказала свою историю общения с мошенниками.

"Много читаю в прессе о подобных манипуляциях и поэтому уже проверяю, когда мне поступают звонки от якобы сотрудников банка или мобильных операторов. Последний случай произошел недавно – мне сказали, что я должна деньги за налог на землю, требовали, чтобы я срочно оплатила. Представившийся по телефону назвал свое имя и фамилию. Я тут же позвонила в бюро частных судебных исполнителей, так как мошенник сказал, что он один из них, но мне ответили, что сотрудника с такими данными у них нет. Заметила, что когда я была здоровой, и не было инвалидности, мне не звонили преступники. Видимо, они воруют или как-то получают данные о таких людях, как я, о пенсионерах, и в первую очередь звонят им. А ведь пожилые люди часто становятся самыми легкими жертвами", – говорит Елена Абдрасилова.

По словам заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области, полковника полиции Серика Токтыбаева, несколько месяцев назад в областном центре создана следственно-оперативная группа CyberPol по борьбе с интернет-мошенниками.

"С помощью специальных программ удалось выявить 81 факт мошенничества, ущерб по ним составил более 200 млн тенге. Кроме того, с помощью современных айти-технологий нашлись 57 пропавших без вести и было задержано 53 преступника. В основном люди попадаются на такие уловки, как предупреждение о том, что истек срок действия сим-карты, после запрашивают код, отправленный на мобильный телефон. Сказав этот набор из цифр, человек может лишиться всех денег на своих счетах. Также взламывают Whatsapp, потом просят у собеседников по переписке деньги в долг, используя фотографии близких знакомых. Часто в соцсетях преступники рекламируют быстрый доход от инвестирования", – говорит заместитель начальника департамента полиции Кызылординской области, полковник полиции Серик Токтыбаев.

Как отметил спикер, для безопасности граждан полиция ведет большую профилактическую работу в СМИ, где подробно объясняет, какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы не попасться в ловушки мошенников, чтобы не стать их жертвой, несмотря на то, что преступники готовят все более и более изощренные методы обмана.

Доверие к полиции

"В целом в нашей области обеспечена стабильность общественно-политической ситуации. С этой целью неустанно идет работа с личным составом. Круглосуточно они охраняют спокойствие страны и следят за общественным порядком", – сказал начальник департамента полиции Кызылординской области Махсудхан Аблазимов.

Стоит отметить, что в результате проделанной работы по реализации принципа "Слышащего государства" в рамках социологического исследования Казахстанского института стратегических исследований Кызылординская область получила самый высокий показатель доверия к полиции. Местный орган правопорядка работает по принципу "Закон и порядок", планомерно усиливая борьбу с преступностью среди несовершеннолетних, а также с кибер- и наркопреступностью.