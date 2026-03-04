#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Общество

Зима не уступает весне: снегопады и метели вновь ударят по Казахстану 5-7 марта

птица, ветка, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 11:30 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 5, 6 и 7 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с наступлением календарной весны погода на территории страны будет формироваться под влиянием серии северо-западных циклонов.

"В ближайшие дни в большинстве регионов республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя, снега. 5-6 марта на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег)", – говорится в прогнозе.

По республике, как уточнили синоптики, прогнозируются усиление ветра, гололед, туман, в северных регионах – метель.

"На юге страны ожидается постепенное повышение дневной температуры воздуха".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 4-6 марта 2026 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Весна-2026: опубликован список регионов Казахстана с высоким риском паводков
12:07, Сегодня
Весна-2026: опубликован список регионов Казахстана с высоким риском паводков
Долгожданное потепление и сильные осадки: что ждет Казахстан 3-5 марта
11:04, 02 марта 2026
Долгожданное потепление и сильные осадки: что ждет Казахстан 3-5 марта
Весна откладывается: чего ждать Казахстану в начале марта
12:11, 27 февраля 2026
Весна откладывается: чего ждать Казахстану в начале марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
12:59, Сегодня
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
12:43, Сегодня
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
12:28, Сегодня
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
11:59, Сегодня
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: