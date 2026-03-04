Зима не уступает весне: снегопады и метели вновь ударят по Казахстану 5-7 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 5, 6 и 7 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с наступлением календарной весны погода на территории страны будет формироваться под влиянием серии северо-западных циклонов.

"В ближайшие дни в большинстве регионов республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя, снега. 5-6 марта на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег)", – говорится в прогнозе.

По республике, как уточнили синоптики, прогнозируются усиление ветра, гололед, туман, в северных регионах – метель.

"На юге страны ожидается постепенное повышение дневной температуры воздуха". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

