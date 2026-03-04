Морозы до -7°С, дожди, снег и резкое потепление ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте 5-7 марта

Фото: pixabay

В ближайшие три дня в Астане ожидаются морозы до -7°С, в Алматы и Шымкенте – резкое потепление до +13°С. Также три мегаполиса накроют осадки. Об этом говорится в прогнозе на 5, 6 и 7 марта 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 5 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С.

переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С. 6 марта: переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 9-14, ночью порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С.

переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 9-14, ночью порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С. 7 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С. Прогноз погоды по Алматы 5 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С.

переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С. 6 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -1+1°С, днем +5+7°С.

переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -1+1°С, днем +5+7°С. 7 марта: переменная облачность, днем дождь. Временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С. Прогноз погоды по Шымкенту 5 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, временами сильный дождь. Временами туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.

переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, временами сильный дождь. Временами туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С. 6 марта: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +9+11°С.

переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +9+11°С. 7 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь), временами сильные (преимущественно дождь). Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С. Материал по теме Весна-2026: опубликован список регионов Казахстана с высоким риском паводков Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что зима не уступает весне. По данным синоптиков, снегопады и метели вновь ударят по Казахстану 5-7 марта 2026 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: