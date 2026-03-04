#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
498.09
577.34
6.41
Общество

Морозы до -7°С, дожди, снег и резкое потепление ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте 5-7 марта

снегопад, люди, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 15:07 Фото: pixabay
В ближайшие три дня в Астане ожидаются морозы до -7°С, в Алматы и Шымкенте – резкое потепление до +13°С. Также три мегаполиса накроют осадки. Об этом говорится в прогнозе на 5, 6 и 7 марта 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 5 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С.
  • 6 марта: переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 9-14, ночью порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С.
  • 7 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 5 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С.
  • 6 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -1+1°С, днем +5+7°С.
  • 7 марта: переменная облачность, днем дождь. Временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 5 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, временами сильный дождь. Временами туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.
  • 6 марта: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +9+11°С.
  • 7 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь), временами сильные (преимущественно дождь). Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 15:07
Весна-2026: опубликован список регионов Казахстана с высоким риском паводков

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что зима не уступает весне. По данным синоптиков, снегопады и метели вновь ударят по Казахстану 5-7 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Дождь с переходом в снег, мороз до -15°C и гололед обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент 5-7 ноября
15:32, 04 ноября 2025
Дождь с переходом в снег, мороз до -15°C и гололед обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент 5-7 ноября
Потепление и мокрый снег: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в ближайшие три дня
16:10, 03 марта 2026
Потепление и мокрый снег: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в ближайшие три дня
Потепление ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте
14:24, 12 ноября 2025
Потепление ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Клуб КПЛ записали в аутсайдеры чемпионата из-за отсутствия тренера
15:43, Сегодня
Клуб КПЛ записали в аутсайдеры чемпионата из-за отсутствия тренера
Турниры в ОАЭ отменены из-за взрывов: теннисистам предлагают вылет за бешеные деньги
15:19, Сегодня
Турниры в ОАЭ отменены из-за взрывов: теннисистам предлагают вылет за бешеные деньги
Спасший жизнь человеку непобеждённый нокаутёр из Казахстана узнал дату боя в США
14:48, Сегодня
Спасший жизнь человеку непобеждённый нокаутёр из Казахстана узнал дату боя в США
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
14:21, Сегодня
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: