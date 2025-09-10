Закрепить ответственность акционеров банков за их финансовую устойчивость предлагает депутат

Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров на пленарном заседании палаты 10 сентября 2025 года рассказал, как можно стимулировать банки на кредитование бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен перечислил актуальные проблемы банковского сектора. В их числе – дисбаланс в структуре кредитования.

"По итогам 2024 года общий объем банковского кредитования составил 22,3 трлн тенге, из которых 13,8 трлн тенге, или 62%, приходится на потребительские кредиты, тогда как малый и средний бизнес получил лишь 4,2 трлн тенге. В мировой практике доля кредитования МСБ составляет не менее 40% от общего объема кредитования", – пояснил депутат.

При этом, по его данным, пять крупнейших банков страны контролируют 63% всех активов банковского сектора, что значительно превышает рекомендуемые международные стандарты, где концентрация не превышает 40-45%.

"Такой дисбаланс увеличивает системные риски для экономики страны и снижает конкуренцию", – пояснил Ходжаназаров.

Напомнил он и о кризисах в секторе, когда в итоге с 2007 года государство потратило 6,6 трлн тенге на поддержку банков, тогда как акционеры банков не привлекались к софинансированию антикризисных мер.

Для устранения этих недостатков депутат предложил ввести механизмы стимулирования кредитования реального сектора и МСБ, увеличив его долю в общем кредитном портфеле до 40%.

"Предлагаем также рассмотреть возможность введения ограничений на концентрацию активов крупнейших банков, ориентируясь на международные стандарты, – не более 45% совокупных активов в пяти крупнейших банках, а также закрепить на законодательном уровне ответственность акционеров банков за их финансовую устойчивость, минимизируя нагрузку на бюджет", – резюмировал парламентарий.

10 сентября 2025 года депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Он разработан в целях реализации поручения главы государства по дальнейшему развитию финансового сектора.