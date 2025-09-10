#АЭС в Казахстане
Финансы

Закрепить ответственность акционеров банков за их финансовую устойчивость предлагает депутат

Кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 16:01 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров на пленарном заседании палаты 10 сентября 2025 года рассказал, как можно стимулировать банки на кредитование бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен перечислил актуальные проблемы банковского сектора. В их числе – дисбаланс в структуре кредитования.

"По итогам 2024 года общий объем банковского кредитования составил 22,3 трлн тенге, из которых 13,8 трлн тенге, или 62%, приходится на потребительские кредиты, тогда как малый и средний бизнес получил лишь 4,2 трлн тенге. В мировой практике доля кредитования МСБ составляет не менее 40% от общего объема кредитования", – пояснил депутат.

При этом, по его данным, пять крупнейших банков страны контролируют 63% всех активов банковского сектора, что значительно превышает рекомендуемые международные стандарты, где концентрация не превышает 40-45%.

"Такой дисбаланс увеличивает системные риски для экономики страны и снижает конкуренцию", – пояснил Ходжаназаров.

Напомнил он и о кризисах в секторе, когда в итоге с 2007 года государство потратило 6,6 трлн тенге на поддержку банков, тогда как акционеры банков не привлекались к софинансированию антикризисных мер.

Для устранения этих недостатков депутат предложил ввести механизмы стимулирования кредитования реального сектора и МСБ, увеличив его долю в общем кредитном портфеле до 40%.

"Предлагаем также рассмотреть возможность введения ограничений на концентрацию активов крупнейших банков, ориентируясь на международные стандарты, – не более 45% совокупных активов в пяти крупнейших банках, а также закрепить на законодательном уровне ответственность акционеров банков за их финансовую устойчивость, минимизируя нагрузку на бюджет", – резюмировал парламентарий.

10 сентября 2025 года депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Он разработан в целях реализации поручения главы государства по дальнейшему развитию финансового сектора.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
