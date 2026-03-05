#Референдум-2026
Общество

Западня для кибераферистов: как полиция Атырау противодействует онлайн-мошенничеству

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:43 Фото: pixabay
С начала 2026 года в Атырауской области зарегистрировано 246 преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, раскрыть удалось 30. Какие возможности используют в регионе для борьбы с киберпреступлениями и может ли помочь искусственный интеллект для минимизации афер, выяснял Zakon.kz.

Причинами роста интернет-мошенничества в полиции Атырауской области назвали ряд факторов: стремительное развитие информационных технологий, расширение цифровых сервисов и увеличение количества онлайн-операций.

"В Атырау большинство пострадавших – это люди пенсионного возраста и женщины, находящиеся в декретном отпуске. Многие из них в поисках легкого заработка через социальные сети становятся жертвами мошенников. Мы проводим комплекс профилактических мероприятий. Например, организовали встречи с операторами сотовой связи, осуществляющими деятельность на территории региона, в ходе которых обсудили основные виды интернет-мошенничества и внесли предложения по их предупреждению".Начальник Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Атырауской области, подполковник Айбек Тлешев

Также в полиции подготовили десятки видеороликов профилактической направленности. На городских рынках, в торговых центрах, развлекательных комплексах и супермаркетах постоянно транслируются аудиосообщения с предупреждениями.

"В целом список профилактических мероприятий немал, и мы методично их проводим. Приводим конкретные примеры наиболее распространенных схем интернет-мошенничества. Это фиктивные интернет-магазины, оформление онлайн-кредитов, фишинговые ссылки. Разъясняем способы противодействия им".Начальник Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Атырауской области, подполковник Айбек Тлешев

По всем зарегистрированным фактам онлайн-мошенничества полицейские направляют запросы через онлайн-платформу "Антифрод-центр" для оперативного установления получателя денежных средств и блокирования счетов. В ряде случаев пострадавшим был возвращен причиненный материальный ущерб.

"В 2026 году в системе "Антифрод-центр" зарегистрировано 315 инцидентов, из них добровольно возвращено потерпевшим 378 440 тенге, заблокировано 2 163 500 тенге. А с использованием программы "Кибернадзор" заблокировано 2 500 фишинговых сайтов и мошеннических рекламных объявлений. Но и это еще не все. 25 февраля 2026 года совместно с госорганами и телекоммуникационным ведомством в области был открыт центр по противодействию мошенничеству "Anti-fraud Call center". Так что правоохранительные органы ведут системную работу по противодействию таким схемам".Начальник Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Атырауской области, подполковник Айбек Тлешев

Полицейские постоянно призывают при общении в социальных сетях и мессенджерах соблюдать осторожность, не переводить деньги малознакомым людям, не доверять сообщениям о необходимости оказания срочной финансовой помощи.

Как сообщил Айбек Тлешев, в декабре 2025 года житель области познакомился в мобильном приложении с женщиной, представившейся жительницей города Атырау. В последующем их переписка перешла в мессенджер WhatsApp, где между ними установились доверительные отношения.

Спустя некоторое время новая знакомая сообщила новому знакомому, что у нее есть задолженность по индивидуальному предпринимательству, поэтому якобы были заблокированы ее банковские счета. Под предлогом необходимости срочной оплаты долга и разблокировки денежных средств она попросила мужчину финансово помочь. Он не отказал, а потом понял, что его "развели".

"В дальнейшем к переписке подключился другой мужчина, представившийся юристом, который под различными предлогами стал требовать денежные средства якобы для оплаты юридических услуг и проведения процедур по разблокировке счетов. Потерпевший доверился и перевел почти 300 тысяч тенге на предоставленные банковские реквизиты. Позднее у него возникли сомнения в достоверности предоставленной информации, и тогда он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество). В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили владельца абонентского номера, использованного при совершении противоправных действий. Подозреваемого задержали".Начальник Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Атырауской области, подполковник Айбек Тлешев

Общественник из Атырау Андрей Кораблев считает, что использование искусственного интеллекта могло бы помочь распознавать подозрительную операцию в банках второго уровня и блокировать транзакцию до выяснения всех обстоятельств.

"Многих удивляет тот факт, с какой скоростью некоторые банки дистанционно оформляют кредиты на физических лиц и мгновенно переводят денежные средства на другие счета, в том числе и за рубеж. Все знают, как сложно самостоятельно получить кредит в банке, а тут такая оперативность. Я бы сделал определенные фильтры для таких операций. Если, допустим, со счета неожиданно переводится крупная сумма или снимаются все деньги без остатка, то они должны сначала помещаться на промежуточный, проверочный счет банка, пока тот не получит гарантии, что владелец средств это делает добровольно и без принуждения. В противном случае операция должна быть остановлена, а средства возвращены владельцу. Уверен, что даже иногда спонтанные покупки, которые человек хочет сделать, можно отменить, чтобы он пересмотрел свое решение".Андрей Кораблев

Ранее Zakon.kz рассказал, почему жертвами мошенников становятся даже интеллектуалы.

Фото Светлана Новак
Светлана Новак
