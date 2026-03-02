Психологическая ловушка: почему жертвами мошенников становятся даже интеллектуалы

После обмана мошенников люди переживают тревогу, бессонницу, стыд и злость на себя. Почему на уловки попадаются даже интеллектуалы и что происходит с психикой жертвы, Zakon.kz объяснила заведующая психологической лабораторией столичного центра психического здоровья Гульнара Есмуханова.

– Гульнара Муратовна, почему даже образованные и осторожные люди становятся жертвами интернет-мошенников? Какие психологические механизмы при этом срабатывают?

– Это происходит потому, что мошенники работают с человеческими эмоциями, которые присущи каждому из нас независимо от уровня интеллекта. Схема действия мошенников строится на эмоциональных переживаниях людей. Преступники создают искусственную ситуацию угрозы, например, якобы заблокированный счет, угроза уголовной ответственности или проблема у близкого человека. В этот момент рациональный анализ ослабевает, а уровень стресса повышается. Включается страх за близких, за деньги, за репутацию, и человек начинает действовать, а не проверять. Это естественная реакция нашей психики на стресс, на интенсивное психологическое воздействие. Мошенники не дают жертве буквально продохнуть и стараются держать на крючке по несколько часов, забалтывая ее, не давая возможности обсудить ситуацию с кем-то из родственников. Преступник начинает управлять вниманием человека, манипулирует им. Это продуманный психологический сценарий давления, и жертва становится очень уязвимой, начинаются когнитивные искажения.

Материал по теме Криптопирамиды без маски: как выглядят современные схемы обмана

– На какие эмоции чаще всего давят злоумышленники?

– Здесь может включиться страх, который сужает мышление. Срочность не дает времени на проверку. Так действуют мошенники, которые звонят и пугают оформлением ложных кредитов. Если в интернете человек перешел по рекламе ложных инвестиционных платформ и видит обещание большого дохода, то это активирует систему ожидания награды. Если человек видит, что кому-то нужна помощь, или же ему звонят и пугают, что некий родственник попал в полицию, то тут вступает жалость, желание помочь, включается эмпатия, а критичность снижается. Все эти механизмы универсальны и не зависят от возраста или профессии. Эмоция страха переключает человека из режима спокойного анализа в режим немедленной реакции. А мошенничество как раз и построено на том, чтобы человек реагировал, а не проверял.

– Поэтому схемы с "безопасным счетом", "инвестированием" и "помощью родственнику" продолжают работать?

– Да, так и есть, это продолжает работать, потому что мошенники опираются на базовые человеческие потребности: сохранить или улучшить финансовое положение, защитить близких. Кроме того, они используют элементы авторитета госорганов и известных ведомств: могут представиться сотрудниками банка, силовых структур, инвестиционных компаний. Когда звучат знакомые термины и официальный тон, у человека снижается уровень подозрения. Злоумышленник начинает казаться жертве настоящим сотрудником госоргана или какой-либо другой организации. Преступнику важно выстроить длительный контакт, он создает ощущение своей экспертности, показывает "графики", "отзывы", формирует доверие. И человек не чувствует, что его обманывают. А когда вложены первые деньги, начинает работать желание их "спасти" или "доработать до прибыли". И кстати, часто жертвами "инвестирования" становятся как раз таки финансово благополучные и успешные люди, у которых есть установка "со мной такого не случится". Это снижает внутреннюю готовность к реальной проверке ситуации. А предупреждение воспринимается как информация "для других".

– Получается, что жертвой может стать каждый, и это не зависит от наличия образования?

– Действительно, жертвой может стать каждый, и как таковой ее психологический портрет обрисовать сложно. Практика показывает, что среди пострадавших есть люди с высоким уровнем образования, ученые, руководители, высокопрофессиональные специалисты, предприниматели. Потому что мошенники бьют не по интеллекту, а по эмоциям. Кто находится в зоне повышенного риска? Те, кто в состоянии стресса, усталости, одиночества, эмоционального выгорания или финансовых трудностей. В такие периоды психика более уязвима к манипуляциям. Когда человек эмоционально истощен, у него снижается ресурс на критическую проверку информации.

– Почему человек продолжает переводить деньги, даже когда начинает сомневаться?

– Здесь включается сразу несколько психологических механизмов. В частности, ошибка невозвратных затрат, или эффект Конкорда (этот эффект назван в честь сверхзвукового самолета Concorde, проект которого оказался экономически убыточным; но, несмотря на это, его продолжали финансировать из-за уже вложенных средств, что стало примером ошибки невозвратных затрат. – Прим. ред.), – это когнитивное искажение, при котором человек продолжает вкладывать деньги в заведомо убыточное дело лишь потому, что уже потратил на него значительные ресурсы. Отказ воспринимается как потеря, хотя понесенные затраты уже невозможно вернуть. Человеку психологически трудно остановиться. Возникает иллюзия "контроля", что еще один шаг позволит "исправить" ситуацию. Это такой же механизм, который наблюдается при азартной зависимости, а также желание снизить внутреннюю тревогу и чувство вины за свои действия.

– Что происходит с психикой после осознания обмана?

– Первая реакция – это шок. Необходимо время, чтобы принять факт потери и обмана. Затем приходит стыд, злость на себя, тревога. Стыд нередко мешает обратиться за помощью или рассказать близким. Именно из-за этого многие пострадавшие остаются с проблемой один на один. Жертвы начинают испытывать бессонницу, навязчивые мысли, постоянное прокручивание разговора. Это похоже на реакцию на травму. В некоторых случаях развиваются депрессивное состояние или панические эпизоды. Жертвы часто не обращаются в полицию из-за стыда и страха осуждения. Человек воспринимает случившееся как личный провал, и это усиливает изоляцию. Поэтому после факта мошенничества важна не только юридическая и финансовая помощь, но и психологическая поддержка. Обманутому человеку нужно дать понять, что ошибка не определяет его как личность и что он не один в этой ситуации.

– Может ли финансовая пирамида формировать зависимость?

– Да, действительно, тут может сформироваться повторяющееся поведение, похожее на зависимое. Это ожидание выигрыша. Происходит выброс дофамина, начинаются эмоциональные качели – подъемы и спады. Именно такой механизм лежит в основе формирования азартного поведения. А социальный фактор через чаты, офлайн-встречи усиливает привязанность и затрудняет выход. Формируется паттерн зависимого поведения.

– Какие признаки могут указывать, что человек стал жертвой?

– Может появиться повышенная тревожность, человек стал что-то скрывать, хотя обычно так не делал. У него вдруг возникают срочные разговоры. Он может пытаться занять деньги, при этом не может толком объяснить – зачем. Он может стать напряженным, у него наступают перепады настроения. Еще бывает бессонница, хотя обычно он хорошо спал, появляются навязчивые мысли, он может часто заглядывать в свой смартфон, ожидая сообщения или звонка. Еще один тревожный признак – изоляция. Мошенники часто просят никому не рассказывать о том, что происходит. Подчеркну, что ни один из этих признаков сам по себе не доказывает факт мошенничества. Но если они появляются в комплексе и это происходит достаточно регулярно, это повод аккуратно поговорить с родственником.

После осознания обмана нужно стабилизировать состояние человека: восстановить дыхание, можно подышать вместе с ним, поговорить с ним, снизить уровень его самокритики. Такая психологическая стабилизация обычно помогает.

Материал по теме Антифрод-центр помог сохранить 1,9 млрд тенге казахстанцам

Затем нужно связаться с банком, написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать факт мошенничества. И важно знать: жертва не виновата в том, что стала объектом профессиональной манипуляции. Когда человек понимает, какие именно механизмы сработали, он возвращает себе ощущение контроля, а это основа психологической устойчивости.

Интернет-мошенничество – это не только финансовый ущерб, но и психологическое испытание. И чем больше людей понимают, как устроен механизм манипуляции, тем меньше у мошенников шансов.

– Благодарим за интервью.

Zakon.kz ранее писал, что в преддверии весеннего праздника 8 Марта онлайн-мошенники могут нацелиться на женщин, предлагая получить цветы по доставке, сообщив для этого специальный код.

