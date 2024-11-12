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Законодательство РК

В Верховном суде обеспокоены ростом интернет-мошенничеств

Верховный суд, заседание, интернет-мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 09:49 Фото: ВС РК
На заседании Международного совета Верховного суда обсудили вопросы внедрения искусственного интеллекта в судах и эффективные способы защиты интересов жертв интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие председатели судебных коллегий, судьи ВС, руководство Судебной администрации и Академии правосудия, как в офлайн, так и онлайн-форматах.

"Председатель ВС Асламбек Мергалиев отметил, что в рамках реализации поручения президента страны идет системная работа по упрощению судебных процессов посредством IT, искусственного интеллекта и роботизации для минимизации судебных ошибок и освобождения ресурсов для работы над сложными делами", – рассказали в ВС РК 12 ноября.

Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров рассказал о применении уникальных IT-продуктов с применением ИИ и роботизации в казахстанских судах.

Верховный суд, интернет-мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 09:49

Фото: ВС РК

Члены Совета Оксана Качалова, Кристофер Кэмпбелл-Холт, Куртис Мастерс и Айгуль Кенжебаева внесли предложения по улучшению применения IT в судах.

По второму вопросу судьи ВС Мадениет Омарбекова и Баян Токтарова отметили ежегодный рост дел, связанных с интернет-мошенничеством.

В текущем году по сравнению с 2022 годом рост таких гражданских дел составил свыше 270 процентов.

"Под влиянием мошенников жертвы самостоятельно оформляют банковские и микрофинансовые займы, даже продают свою недвижимость, направляя неустановленным лицам денежные средства. В своем Послании народу Казахстана от 2 сентября глава государства поручил принять решительные меры противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям, от которых страдают добропорядочные граждане", – озвучили на заседании.

Судьями отмечено, что несмотря на то, что в УК нет соответствующей статьи для защиты интересов жертв интернет-мошенничества, имеются гражданско-правовые способы защиты пострадавших.

В гражданские суды поступают две категории исков: о взыскании неосновательного обогащения с "дропперов" и по требованиям граждан к банкам и микрофинансовым организациям.

Так, если в суде доказан факт поступления денег на счета так называемых "дропперов", не подтвердивших основания для их получения, то они обязаны вернуть полученное неосновательное обогащение.

Такая практика, выработанная Верховным судом с начала текущего года, способствует профилактике участия граждан в мошеннических схемах.

Участники заседания сошлись во мнении о необходимости совершенствования уголовного законодательства путем усиления ответственности в сфере кредитования по электронным средствам платежа.

"Также предложены поправки в законы по обязательной биометрической аутентификации при онлайн-кредитовании и ограничения для пенсионеров и уязвимых слоев населения. Еще одной новеллой, способной кардинально исправить ситуацию, будет являться законодательно установленная обязанность кредитных организаций списать задолженность при установлении судебным актом факта оформления займа мошенническим способом без участия клиента", – поделились в ВС.

Эта норма должна побудить кредитные организации принимать меры по безопасности выдаваемых кредитов.

Верховный суд, интернет-мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 09:49

Фото: ВС РК

Выработанные рекомендации Международного совета будут направлены в уполномоченные органы.

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