Происшествия

В Актобе раскрыли крупное мошенничество с элитными автомобилями

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 01:09 Фото: Zakon.kz
Сотрудники департамента полиции Актюбинской области раскрыли крупное мошенничество, связанное с хищением дорогостоящих автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 7 августа в полиции, неизвестные лица, представившись логистами и предложив услуги по перевозке машин из Костаная в Актобе, незаконно завладели тремя новыми автомобилями премиум-класса. Ущерб владельцу составил более 50 миллионов тенге.


В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо жителей региона. Как уточнили в полиции, двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. При обысках изъяты вещественные доказательства, все похищенные автомобили возвращены законному владельцу.

По данному факту продолжаются следственные действия. 

А ранее сообщалось о другом инциденте. Жительницу Степногорска обманули мошенники при попытке забронировать отдых на Балхаше. 

