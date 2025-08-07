В Актобе раскрыли крупное мошенничество с элитными автомобилями

Сотрудники департамента полиции Актюбинской области раскрыли крупное мошенничество, связанное с хищением дорогостоящих автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 7 августа в полиции, неизвестные лица, представившись логистами и предложив услуги по перевозке машин из Костаная в Актобе, незаконно завладели тремя новыми автомобилями премиум-класса. Ущерб владельцу составил более 50 миллионов тенге.





В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо жителей региона. Как уточнили в полиции, двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. При обысках изъяты вещественные доказательства, все похищенные автомобили возвращены законному владельцу.

По данному факту продолжаются следственные действия.

А ранее сообщалось о другом инциденте. Жительницу Степногорска обманули мошенники при попытке забронировать отдых на Балхаше.