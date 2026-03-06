Как история легендарной Камшат Доненбаевой вдохновила зрителей театра в Костанае

После окончания спектакля "Наша Камшат" в Костанае зал аплодировал стоя, настолько тронула зрителей постановка о первой женщине-трактористке Казахстана Камшат Доненбаевой. Удалось ли авторам и актерам передать историю успеха и раскрыть легендарную личность, узнал Zakon.kz.

Уроженка Костанайской области Камшат Доненбаева, начиная с середины 1960-х годов, была легендой не только области и страны, но и всего СССР. Ее имя было на устах, наверное, почти у всех. О ней рассказывали на радио и телевидении, писали газеты и журналы. Она трижды избиралась депутатом Верховного Совета СССР и в течение 10 лет являлась заместителем председателя Совета национальностей Верховного Совета. Работу на тракторе "Кировец" на полях совхоза "Харьковский" Боровского района она выбрала сама, не думая о лаврах, медалях, славе и о том, что войдет в историю огромной страны.

Сцена и жизнь

За простым названием спектакля "Наша Камшат" авторы скрыли глубинный смысл: жизнь хрупкой женщины, супруги, матери, а не только героя Соцтруда, которая давала фору мужчинам в труде. Спектакль показали в Костанайском областном русском драматическом театре, где с большой сцены режиссер Руслан Бушинский и автор пьесы Светлана Офицерова постарались рассказать о жизни человека труда, которая и по сегодняшний день является символом трудолюбия, наглядным примером для молодежи, доказывающим, что нет ничего не возможного. Если есть желание учиться и трудиться, то можно легко освоить любую профессию, даже ту, которая кажется сложной.

Фото: KOSTANAY1879

"Личность Камшат Доненбаевой – это пример сильной женщины, которая посвятила свою жизнь не только семье, но и труду и построению карьеры. Это человек-эпоха, которая для современных женщин является настоящим символом того, как можно совмещать труд, быт, семью, и стать успешной. Поэтому не случайно в преддверии Международного женского дня мы совместно с драматическим театром пригласили женщин из разных сфер на показ этого спектакля, чтобы вдохновиться и, конечно же, вспомнить эту сильную женщину", – отметила заместитель председателя Альянса женских сил по Костанайской области Шолпан Нурканова.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Судьба Камшат Доненбаевой олицетворяет силу характера, стойкость и духовную мощь казахстанской женщины, внесшей неоценимый вклад в развитие страны, поэтому именно ее биография легла в основу постановки. Спектакль "Наша Камшат" раскрывает образ героини через призму времени, передавая зрителям атмосферу эпохи, ценность труда и духовного служения обществу. Стоить отметить, что постановке уже четыре года, но она пользуется большим успехом у зрителей и каждый ее показ – это аншлаг.

"Спектакль полностью основан на реальных фактах о Камшат Доненбаевой, при его подготовке изучали документы, мы встречались с членами ее семьи, которые делились своими воспоминаниями. Главная мысль, которую мы хотели донести до зрителей, – это то, как удивительная, очень красивая женщина, добившаяся высокого признания своего труда и занимавшая впоследствии высокую должность, осталась скромной и неравнодушной к окружающим. Это и является важным примером для будущего поколения", – рассказал директор областного Русского драматического театра Юрий Ивлев.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Действие на сцене до последних минут держало зрителей в напряжении, вызывая неподдельный интерес и самые разные эмоции – от радости до грусти. Собравшиеся по достоинству оценили постановку и задумку авторов, а по окончании спектакля зал рукоплескал актерам стоя.

"Узнав о показе постановки, мне сразу захотелось увидеть ее. Ведь она об удивительной женщине, нашей землячке, которую знали многие. Очень понравилась игра актеров и сама задумка была хорошей и необычной. На сцене мы увидели весь тот непростой путь маленькой хрупкой женщины Камшат Доненбаевой, которая стала легендой, но осталась чуткой и любящей матерью", – поделилась зрительница Марина Булдакова.

Женщина-эпоха

Все, что зрители увидели на сцене, – это не художественный вымысел, а отражение реальной судьбы. Об этом говорит и краевед Арман Козыбаев. На своем сайте "Костанай и костанайцы" он собрал документы, фотографии и газетные публикации, которые позволяют увидеть легенду не только глазами театра, но и через факты ее биографии.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Камшат Байгазиновна была действительно символом своей эпохи. В 1966 году она окончила механизаторские курсы и работала трактористкой совхоза "Харьковский" Боровского района тогда еще Кустанайской области (ныне Костанайской области. – Прим. ред.). В 1972 году стала победителем областного соревнования пахарей, на республиканском конкурсе заняла третье место, а на всесоюзном в Зернограде Ростовской области взяла призовое. Спустя год установила новый личный рекорд, выработав 3000 гектаров мягкой пахоты", – рассказал историк.

По его словам, один из интересных материалов о Доненбаевой с названием "В землю влюбленная" вышел на первой странице газеты "Коммунистический путь" 23 мая 1970 года. С передовицы на читателя с улыбкой смотрит молодая трактористка. Журналист К. Шалов застал ее за работой в поле в разгар посевной кампании.

Фото с сайта KOSTANAY1879

"Так вот она какая – передовая трактористка! Приземистая, но плотная, широкоплечая фигура. Круглое, приятное, с небольшим загаром лицо. Открытый, без малейшей хитринки веселый взгляд темных глаз говорит о ее жизнерадостности, бодрости, хорошем здоровье. На редкость словоохотливая, но скромная, застенчивая. Охотно рассказывает о себе. Нет, не похожа она на своих соплеменниц-казашек. В ней чувствуется что-то особое... Видимо, постоянные хлопоты с машинами и круг механизаторов выработали в ней такой характер, каким он должен быть у настоящего пахаря, человека, влюбленного в землю", – писал тогда Шалов.

Фото: KOSTANAY1879

После окончания школы Камшат познакомилась с Темирбеком – лучшим трактористом отделения, молодые поженились. Нередко молодожены вместе выезжали в поле. Молодой женщине нравилась пулеметная дробь пускача и надрывающий гул мотора. Темирбек охотно показывал ей, как заводить двигатель, управлять рычагами, разрешал Камшат самостоятельно управлять трактором.

"И уже весной 1966 года после окончания курсов начались трудовые будни молодой трактористки. Три сменных нормы в сутки для нее были законом. Когда начался сев, Доненбаева прикатывала почву до посева и после. И на этой работе она шла в числе передовиков. Красный флажок не снимался с ее трактора. По разработанным условиям соцсоревнования Камшат несколько раз по пятидневкам занимала первые места и получала денежные премии", – добавил историк.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

По словам краеведа, она наслаждалась запахом родной земли, и даже проработав по 14-16 часов в сутки, не чувствовала усталости. При норме 34 гектара на катковании ежесменно доводила выработку до 100 гектаров.

"Я еще долго находился под впечатлением нашей беседы. Да, только такие люди могут не бояться трудностей, отдают всю свою силу и энергию общему делу, только такими мозолистыми руками выращивается хлеб", – такими словами тогда завершил свою статью журналист.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

С тех времен прошло уже полвека, но и сегодня имя Камшат Доненбаевой звучит не только в названиях улиц, школ и колледжей региона, но и в сердцах людей, для которых она стала примером силы, трудолюбия и скромности. Ее образ живет в спектаклях, книгах, муралах и памятниках, а главное – в памяти тех, кто продолжает ее дело. Она доказала, что любовь к земле и преданность труду способны превратить обычную жизнь в легенду, которая вдохновляет поколения.

Через историю Камшат Доненбаевой зрителям напомнили о ценности упорного труда, ответственности за свое дело и уважении к людям рабочих профессий, благодаря которым развивается страна.