Объявлена точная численность женщин в Казахстане
Фото: akorda.kz
В Бюро национальной статистики (БНС) сегодня, 6 марта 2026 года, назвали точную численность женщин в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно статданным, в нашей стране проживают 10 488 074 представительницы прекрасного пола.
Доля женщин по возрастным группам:
- 0-15 лет – 29,1%;
- 16-60 лет – 55,5%;
- 61 лет и выше – 15,4%.
Наибольшая численность женщин по регионам:
- Алматы – 1,2 млн;
- Туркестанская область – 1 млн;
- Астана – 803,5 тыс.;
- Алматинская область – 778,5 тыс.
По данным Бюро, средний возраст женщин в Казахстане составляет 34,1 года, ожидаемая продолжительность жизни женщин – 79,4 года.
Доля женщин среди:
- занятого населения – 48% (4,4 млн женщин);
- наемных работников – 50%;
- самостоятельно занятых – 45%.
Доля от общего числа занятых женщин по отраслям:
- образование – 20%;
- торговля – 19%;
- здравоохранение – 10%.
Также в Бюро отметили, что доля женщин среди индивидуальных предпринимателей составляет 50,8%.
Больше всего занятых женщин в возрасте 35-44 лет – 1,3 млн женщин.
2 марта 2026 года в Бюро национальной статистики назвали точную численность населения Казахстана.
