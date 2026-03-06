Объявлена точная численность женщин в Казахстане

В Бюро национальной статистики (БНС) сегодня, 6 марта 2026 года, назвали точную численность женщин в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно статданным, в нашей стране проживают 10 488 074 представительницы прекрасного пола.

Доля женщин по возрастным группам:

0-15 лет – 29,1%;

16-60 лет – 55,5%;

61 лет и выше – 15,4%.

Наибольшая численность женщин по регионам:

Алматы – 1,2 млн;

Туркестанская область – 1 млн;

Астана – 803,5 тыс.;

Алматинская область – 778,5 тыс.

По данным Бюро, средний возраст женщин в Казахстане составляет 34,1 года, ожидаемая продолжительность жизни женщин – 79,4 года.

Доля женщин среди:

занятого населения – 48% (4,4 млн женщин);

наемных работников – 50%;

самостоятельно занятых – 45%.

Доля от общего числа занятых женщин по отраслям:

образование – 20%;

торговля – 19%;

здравоохранение – 10%.

Также в Бюро отметили, что доля женщин среди индивидуальных предпринимателей составляет 50,8%.

Больше всего занятых женщин в возрасте 35-44 лет – 1,3 млн женщин.

2 марта 2026 года в Бюро национальной статистики назвали точную численность населения Казахстана.