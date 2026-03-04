Жителям Астаны сообщили приятную новость к 8 Марта
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Пресс-служба акимата Астаны сегодня, 4 марта 2026 года, обратилась к жителям и гостям столицы с приятной новостью, сообщает Zakon.kz.
Им объявили о праздничной продовольственной ярмарке.
"В рамках празднования Международного женского дня 7 и 8 марта в столице будет проходить продовольственная ярмарка. На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое".Пресс-служба акимата Астаны
Кроме того, в преддверии 8 марта на ярмарке будет организована продажа цветочной продукции – посетители смогут приобрести свежие цветы и праздничные букеты.
Мероприятие будет проходить 7 и 8 марта с 10:00 до 19:00 в ТЦ "Keryen Joly" по адресу: шоссе Алаш, 35Б.
Отмечается, что для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.
Ранее Серик Жумангарин рассказал, как можно сдержать цены на продукты питания в Казахстане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript