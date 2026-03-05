В школах Казахстана возьмутся за некоторых учащихся

В школах Казахстана введут педагогическое сопровождение детей, требующих повышенного внимания, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 марта 2026 года заявили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК:

"Во всех школах страны будет внедрено индивидуальное педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания. Мера направлена на раннее выявление обучающихся, оказавшихся в группе риска, и оказание им адресной психолого-педагогической помощи непосредственно в организациях образования".

Нововведение предусмотрено Законом РК "О профилактике правонарушений", подписанным главой государства 30 декабря 2025 года. Норма вступила в силу 2 марта 2026 года. В настоящее время Министерством просвещения проводится работа по утверждению Правил педагогического сопровождения.

"Сопровождение будет назначаться решением совета профилактики школы. Для каждого ребенка будет разрабатываться индивидуальный план профилактической работы с конкретными мерами поддержки и ответственными специалистами". Пресс-служба МП РК

Как пояснили в ведомстве, к категории детей, требующих повышенного внимания, относятся обучающиеся:

испытывающие трудности в обучении,

систематически пропускающие занятия без уважительных причин,

допускающие антиобщественное поведение,

совершившие правонарушения,

подвергшиеся насилию,

находящиеся в сложной жизненной ситуации.

"Мера предусматривает индивидуальную работу педагогов и школьных психологов, взаимодействие с родителями. Ее цель – ранняя профилактика правонарушений и своевременная помощь детям". Пресс-служба МП РК

2 марта 2026 года мы писали, что в Казахстане создадут кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия. Подробнее об этом – здесь.