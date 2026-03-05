#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Общество

Трогательный подарок к 8 Марта подготовили военнослужащие Казахстана

военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 13:33 Фото: Telegram/modgovkz
В Казахстане военнослужащие Вооруженных сил, солдаты, кадеты и воспитанники студии "Жас сарбаз" подготовили трогательный подарок к Международному женскому дню – 8 Марта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства обороны (МО) РК:

"В преддверии светлого весеннего праздника, наполненного чистой любовью и искренними чувствами, военнослужащие Вооруженных сил, солдаты, кадеты и воспитанники студии "Жас сарбаз" сердечно поздравляют всех прекрасных дам и дорогих матерей с 8 Марта – Международным женским днем и дарят песню Болата Садраддина "Ана".

Как отметили в оборонном ведомстве, через эту трогательную, согревающую сердце песню военнослужащие выражают бесконечную любовь и благодарность матери – самой священной ценности для всего человечества.

О том, куда сходить в Алматы в преддверии Международного женского дня – 8 Марта, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Астанчанки к 8 Марта получат единовременную выплату
01:40, 05 марта 2024
Астанчанки к 8 Марта получат единовременную выплату
Испанские студенты вышли на забастовку к празднику 8 Марта
07:30, 08 марта 2025
Испанские студенты вышли на забастовку к празднику 8 Марта
Военнослужащие поздравили с 8 Марта 100-летнюю алматинку
15:24, 08 марта 2024
Военнослужащие поздравили с 8 Марта 100-летнюю алматинку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Устроивший массовую драку с Царукяном борец поблагодарил Армана за поражение
13:23, Сегодня
Устроивший массовую драку с Царукяном борец поблагодарил Армана за поражение
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
13:05, Сегодня
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
12:49, Сегодня
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
12:39, Сегодня
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: