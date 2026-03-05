#Референдум-2026
Общество

Тонны мяса изъяли и уничтожили в Астане: стала известна причина

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 13:55 Фото: Zakon.kz
В Астане в рамках ОПМ "Скотокрад" полицейские выявили 2 подпольных цеха. В них в антисанитарных условиях осуществлялся забой скота, а мясная продукция без соответствующих сопроводительных документов и ветеринарного контроля поставлялась на реализацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 марта 2026 года рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП):

"Всего из незаконного оборота изъято порядка 3 тысяч тонн мясной продукции, которая совместно со специалистами ГКП на ПХВ "Астана-Ветсервис" подвергнута утилизации в установленном порядке".

Кроме того, на территории одного из частных домовладений в хозяйственных постройках выявлен незаконный подпольный цех, где осуществлялись переработка, хранение и реализация мясной продукции без разрешительных документов и без прохождения обязательного ветеринарного контроля.

"На месте обнаружено оборудование для переработки мяса, а также 60 голов крупного и мелкого рогатого скота без соответствующих ветеринарных документов, туши, копыта и иные мясные отходы".Пресс-служба ДП Астаны

Отмечается, что по указанным фактам проводятся проверочные мероприятия, установленные причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Столичная полиция напоминает гражданам о необходимости при приобретении мясной продукции обращать внимание на наличие сопроводительных документов, ветеринарных справок и маркировки, подтверждающих законность происхождения товара.

В ДП также подчеркнули, что реализация продукции без разрешительных документов влечет установленную законом ответственность.

24 февраля 2026 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров назвал "реальную" цену на мясо.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
