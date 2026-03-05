Тонны мяса изъяли и уничтожили в Астане: стала известна причина

В Астане в рамках ОПМ "Скотокрад" полицейские выявили 2 подпольных цеха. В них в антисанитарных условиях осуществлялся забой скота, а мясная продукция без соответствующих сопроводительных документов и ветеринарного контроля поставлялась на реализацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 марта 2026 года рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП):

"Всего из незаконного оборота изъято порядка 3 тысяч тонн мясной продукции, которая совместно со специалистами ГКП на ПХВ "Астана-Ветсервис" подвергнута утилизации в установленном порядке".

Кроме того, на территории одного из частных домовладений в хозяйственных постройках выявлен незаконный подпольный цех, где осуществлялись переработка, хранение и реализация мясной продукции без разрешительных документов и без прохождения обязательного ветеринарного контроля.

"На месте обнаружено оборудование для переработки мяса, а также 60 голов крупного и мелкого рогатого скота без соответствующих ветеринарных документов, туши, копыта и иные мясные отходы". Пресс-служба ДП Астаны

Отмечается, что по указанным фактам проводятся проверочные мероприятия, установленные причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Столичная полиция напоминает гражданам о необходимости при приобретении мясной продукции обращать внимание на наличие сопроводительных документов, ветеринарных справок и маркировки, подтверждающих законность происхождения товара.

В ДП также подчеркнули, что реализация продукции без разрешительных документов влечет установленную законом ответственность.

24 февраля 2026 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров назвал "реальную" цену на мясо.