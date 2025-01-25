22 тонны изъятого мяса полицейские передали столичному приюту для животных

В Астане выявили незаконные мясоперерабатывающие цеха, которые работали в антисанитарных условиях, с нарушением ветеринарно-санитарных норм, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента столичной полиции рассказали, что изъято 22 тонны мяса, которое после лабораторных исследований признали небезопасным для употребления в пищу людьми.

"На заседании комиссии с участием сотрудников полиции, ветеринарной службы и других заинтересованных ведомств, приняли решение передать мясо в приют частного фонда "Стопотлов", где содержится около 3000 собак", – добавили в ведомстве.

После термической обработки, которую проведут в соответствии с санитарными нормами, мясо используют как корм для животных.

Ранее специалисты рассказали, кому красное мясо может навредить и чем же его можно заменить.