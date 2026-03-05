Могут ли самозанятым запретить работать по найму, ответили в КГД

Руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК Ерканат Шынберген в кулуарах НПП "Атамекен" 5 марта 2026 года заявил о возможности проверки случаев, когда сотрудников выводят из штата и переводят в статус самозанятых, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили Ерканата Шынбергена прокомментировать слухи о том, что готовятся поправки, которыми самозанятым могут запретить работать по найму.

"Запрета не будет и мы не рассматриваем такого варианта", – сказал в ответ руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК

Однако он отметил, что с начала года по стране много граждан зарегистрировались в качестве самозанятых и в КГД в настоящее время ведут анализ данных.

"Вопрос именно в том, кому он, будучи самозанятым, оказывает услуги. Если он оказывает услуги своему работодателю, одному лицу, либо постоянно там находится как работник, тогда будут вопросы. Над этим мы работаем – ведем аналитику. Мы должны проанализировать, кто из них условно начал "неправильным образом" применять этот режим... Но поступают сигналы, что кто-то начал из штата выводить (людей – Прим. ред.) и они регистрируются самозанятыми. На это не реагировать мы не можем. Большая разница есть между налогообложением работников и самозанятого. И между ними есть тонкая грань – нужно определить реально ли он самозанятый или он работник", – подчеркнул спикер.

Основной критерий – признаки трудовых отношений.

"Если человек оказывает услуги только одному лицу, одной компании, постоянно, то здесь возникают признаки трудовых отношений и нарушается законодательство. А если фрилансер, и если оказываются в целом населению, то вопросов нет", – резюмировал Ерканат Шынберген.

4 марта заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что с начала года в Казахстане зарегистрировались 346 тыс. самозанятых, из которых более 280 тыс. ранее не имели статуса предпринимателей и официально не были зарегистрированы.