Общество

Экспертное сообщество Костанайской области поддержало проект новой Конституции

Экспертное сообщество Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:11 Фото: Бердіболат Көркембаев
В Костанае прошел круглый стол "Экономическое развитие регионов: межотраслевой диалог", где представители власти, бизнеса и финансового сектора обсудили перспективы развития региона в контексте предстоящего республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана.

В обсуждении приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов, председатель областного маслихата и член Конституционной комиссии Сайлаубек Ещанов, руководитель региональной палаты предпринимателей "Атамекен" Ренат Давлетпаев, директор ТОО "Зуевка" Александр Бородин, директор регионального филиала Евразийского банка, депутат областного маслихата Кырмызы Жанбыршина, а также представители бизнеса и аграрного сектора.

Открывая встречу, аким области Кумар Аксакалов подчеркнул значимость предстоящего референдума и отметил, что новая Конституция закрепляет ключевой принцип человекоцентричности государственной политики.

Фото: Бердіболат Көркембаев

"15 марта состоится республиканский референдум по принятию новой Конституции. Впервые в Преамбуле Основного закона в числе базовых ценностей закреплены уважение к человеку, ответственность и справедливость. Это подчеркивает главный приоритет государственной политики – человек, его права, благополучие и качество жизни", – отметил глава региона.

По его словам, развитие экономики напрямую связано с созданием условий для людей – рабочих мест, достойных доходов, современной инфраструктуры и качественного образования.

Фото: Бердіболат Көркембаев

Сегодня в Костанайской области реализуется 79 инвестиционных проектов на сумму 2,4 трлн тенге с созданием более 13 тысяч рабочих мест. Только в 2025 году введено 12 индустриальных проектов на сумму 337,3 млрд тенге. Среди крупнейших – запуск завода Kia стоимостью 131,5 млрд тенге, где создано 1500 рабочих мест. Компания KamLitKZ реализовала три крупных машиностроительных проекта, обеспечив регион еще 1 150 рабочими местами.

Параллельно развивается агропромышленный комплекс. В регионе реализуется проект по глубокой переработке зерна, введены 7 современных молочно-товарных комплексов, еще 5 планируется открыть в текущем году.

Фото: Бердіболат Көркембаев

Сайлаубек Ещанов подчеркнул, что одним из ключевых положений проекта новой Конституции является закрепление нормы о том, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.

Ренат Давлетпаев отметил важность конституционных изменений для делового сообщества, подчеркнув значение защиты частной собственности, верховенства закона и справедливой конкуренции для устойчивого экономического развития.

По итогам круглого стола участники выразили поддержку проекту новой Конституции, подчеркнув, что дальнейшее развитие Костанайской области и страны напрямую связано с укреплением принципов справедливости, ответственности и приоритета интересов человека.

Фото: Бердіболат Көркембаев

Айсулу Омарова
